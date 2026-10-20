VTech festeggia 50 anni di innovazione nei giochi educativi per bambini

Mezzo secolo di innovazione, creatività e tecnologia: VTech celebra 50 anni come punto di riferimento mondiale nel settore dei giochi educativi elettronici. Fondata nel 1976 da due giovani ingegneri di Hong Kong, Allan Wong e Stephen Leung, l'azienda ha anticipato la trasformazione dei microprocessori dalla ricerca pura alle camerette dei bambini, ridefinendo il concetto di edutainment per generazioni.



Dall'iconico Lesson One del 1980 fino alle più recenti piattaforme dotate di tracciamento motorio, come LeapMOVE, VTech ha costantemente innovato il modo di giocare e imparare. LeapMOVE rappresenta oggi una svolta: una console rivoluzionaria senza controller che coinvolge i più piccoli nel gioco attivo, nell'allenamento fisico e nell'apprendimento, sia in solitaria sia in compagnia.



Nell'arco di cinquant'anni, il gruppo si è strutturato come colosso globale su tre pilastri: giocattoli elettronici educativi, telecomunicazioni - come cordless e baby monitor - e servizi di produzione elettronica conto terzi. Oggi VTech è quotata in borsa a Hong Kong, distribuisce prodotti in oltre 90 paesi e vanta una presenza diretta in 19 mercati mondiali, con stabilimenti produttivi e centri di ricerca tra Asia, Europa e America.



L'ingresso diretto nel mercato italiano dal 2023 ha sancito una nuova era anche per il pubblico nostrano. La localizzazione completa di software, contenuti pedagogici e audio ha reso le linee più premiate del brand facilmente fruibili dalle famiglie italiane. Tra i prodotti di punta spiccano Kidi Secrets - Video Fashion, diario segreto tecnologico protetto da codice e riconoscimento facciale, e la console DJ Mix Pro, pensata per stimolare la creatività musicale dei bambini con campionamenti, remix ed effetti sonori.



Guardando al futuro, oltre il traguardo dei suoi 50 anni, VTech rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione produttiva, proseguendo il percorso di progressiva riduzione della plastica negli imballaggi, incrementando l'impiego di materiali riciclati e di origine biologica e investendo nella digitalizzazione e nell'automazione dei processi produttivi, in linea con i principi dell'Industry 4.0. Un impegno concreto che si inserisce nel Sustainability Plan 2030, il programma strategico del Gruppo per uno sviluppo sempre più responsabile e sostenibile.