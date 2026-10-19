X Factor 2026: al via i Live Show con Giorgia e super ospite Marco Mengoni

Parte il 22 ottobre l'attesissimo X Factor 2026 con i Live Show trasmessi su Sky e in streaming su NOW, disponibili anche on demand per tutti gli appassionati. La conduzione della nuova edizione è affidata a Giorgia, pronta a portare energia e freschezza sul palco, accompagnata da una giuria formata da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.



L'inizio segna subito un evento imperdibile: il super ospite del primo Live sarà Marco Mengoni, uno dei volti più amati della musica italiana, che promette di regalare emozioni sin dalla serata di apertura.



I dodici concorrenti selezionati sono pronti a sfidarsi sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico, iniziando la corsa verso la finalissima prevista per il 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Grande curiosità anche per la nuova dinamica degli "X Pass di Giorgia": all'inizio di ogni serata, un ballottaggio tra i concorrenti determinerà chi entrerà ufficialmente in gara.



Prima dell'inizio dei Live Show, spazio all'approfondimento con A.N.T.E. Factor, il nuovo appuntamento in diretta dal backstage condotto da Mariasole Pollio, che racconterà le emozioni e i retroscena insieme ai protagonisti e alle loro squadre.



X Factor 2026 si conferma così un evento centrale nel panorama dello spettacolo italiano, con un mix di novità, competizione e ospiti d'eccezione che promettono un'edizione indimenticabile.