X Factor 2026: parte il Live Show con record di ascolti e boom di voti

La nuova edizione di X Factor 2026 è partita col botto: il primo Live Show ha registrato una total audience di 918mila spettatori e il 4,4% di share, segnando un incremento dell'11% rispetto all'anno passato e diventando la serata più vista della stagione. A sorprendere anche il dato dei voti: quasi 4,7 milioni, il debutto più votato delle ultime sette edizioni e più del doppio dell'esordio 2025.

Anche le selezioni hanno chiuso con numeri eccezionali: le Last Call hanno totalizzato oltre 3 milioni di spettatori nell'arco di sette giorni, con una media che sfiora i 2,9 milioni (+14% rispetto al 2025), confermando l'interesse crescente verso il talent.

Energia, ritmo e colori hanno caratterizzato la serata, inaugurata dal remix di Berghain di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor, che ha accolto giudici e conduttrice: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia. Super ospite Marco Mengoni, protagonista di un medley e della presentazione del nuovo singolo Giornate perse.

Il primo colpo di scena è arrivato subito con lo svelamento dei due Škoda X Pass di Giorgia: Timothée Bonnardel e Teo Bok si sono giocati la possibilità di entrare in gara, esibendosi rispettivamente con (Sittin' On) The Dock of the Bay di Otis Redding e Don't Stop Me Now dei Queen. Il televoto flash ha premiato Teo Bok, che torna ufficialmente in gara nella squadra di Gabbani, dopo essere stato eliminato alle Last Call. 23 anni, nato in Italia da madre italiana e padre tedesco, Teo vive all'insegna dei viaggi e delle passioni sportive e sognava di tornare a casa attraverso X Factor.

La gara ha preso ufficialmente il via con due manche intensissime. Nella prima, protagonisti i Mad-Dog con Club Foot dei Kasabian, Veronica con I Will Always Love You, Le Distanze con Il Cielo di Renato Zero, Giacomo Calò con Ordinary di Alex Warren, Alex Fontana con Song 2 dei Blur e Manu con Incoscienti giovani di Achille Lauro. Veronica è risultata la meno votata dal pubblico.

Nella seconda manche si sono esibiti Alice Fregoso con Piazza grande di Lucio Dalla, camilla con You Don't Own Me di Lesley Gore, Lenanie con Blu celeste di Blanco, ALÍA con Maybe di Sienna Spiro, gli Scraffs con What a Wonderful World in versione Joey Ramone e Patrizia con una coinvolgente interpretazione di It's A Man's, Man's, Man's, World di James Brown. Il pubblico ha scelto Alice come meno votata.

Al termine, il verdetto dei giudici ha escluso Alice Fregoso dalla gara, sebbene sia stata salvata dal proprio giudice. Gabbani ha poi riaccolto Teo Bok in squadra, deciso dal pubblico.

La prima standing ovation della serata è stata tutta per Patrizia, 21enne di Giugliano in Campania nella squadra di Irama, che ha letteralmente travolto l'Arena con la sua voce poderosa sulle note di James Brown.

Il Live Show è stato inoltre illuminato dalla sorprendente performance di Alex Fontana, che con la sua interpretazione di Song 2 dei Blur ha confermato di essere uno dei personaggi più iconici di questa edizione.

La sfida è solo agli inizi: prossima puntata giovedì 29 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Il viaggio nei Live Show di X Factor 2026 promette altre emozioni e sorprese, tra musica dal vivo, talento e nuovi record.