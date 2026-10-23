XPENG è il marchio di auto elettriche con i clienti più soddisfatti in Europa Centrale

XPENG si conferma il marchio preferito tra i conducenti di auto elettriche nella regione DACH, che comprende Germania, Austria e Svizzera, secondo un recente sondaggio condotto da USCALE su oltre 4.000 utenti. L'azienda cinese, specializzata in veicoli elettrici e tecnologie intelligenti, è riuscita a ottenere un tasso di raccomandazione dell'82%, ben superiore alla media del settore che si attesta al 53%, consolidando così la sua posizione di leader nella soddisfazione del cliente.



Il risultato è particolarmente significativo: XPENG è l'unico dei 24 marchi esaminati a non avere detrattori, mentre tutti gli altri analizzati mostrano percentuali più o meno marcate di clienti insoddisfatti. Il brand viene considerato superiore alla media in quasi tutte le categorie valutate, con particolare apprezzamento per prestazioni, autonomia, gestione della ricarica e la già migliorata app Connect. Secondo il Dr. Axel Sprenger, fondatore e CEO di USCALE GmbH, I conducenti di auto elettriche sono più soddisfatti che mai. Ma sono anche sempre più esigenti. Ciò che ieri impressionava oggi è diventato la norma. I produttori hanno fatto i compiti a casa in termini di autonomia e ricarica. Ora la competizione si deciderà su software, connettività e un'esperienza di ricarica senza intoppi. Chi non riesce a offrire prestazioni eccellenti in questi ambiti rimane indietro, e questo si riflette chiaramente nelle classifiche.



L'azienda cinese ha visto crescere la propria offerta in Europa, espandendo la gamma da due a cinque modelli in un solo anno. La proposta comprende i SUV coupé L03 e G6, la berlina fastback P7+, i grandi SUV G9 e G9L, tutti caratterizzati da consumi energetici contenuti e zero emissioni di CO2. Il prossimo modello è già in fase di lancio.



I punti di forza più citati dai clienti sono la guida distintiva, le tecnologie intelligenti, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e la rapidità nella ricarica. Mediamente, XPENG indica che per passare dal 20% all'80% di carica bastano meno di 12 minuti. Le autonomie arrivano fino a 585 km (WLTP), mentre la potenza di ricarica arriva a 525 kW sui modelli top di gamma come XPENG G9.



L'esperienza utente viene ulteriormente arricchita da un design sportivo, dotazioni di comfort e sicurezza all'avanguardia e una costruttività elevata. Secondo Markus Schrick, Managing Director per l'Europa Centrale di XPENG, XPENG non vuole essere semplicemente un altro marchio automobilistico cinese: il nostro obiettivo è offrire ai clienti un'esperienza di guida distintiva, capace di lasciare un'impressione positiva e farli sentire pienamente a proprio agio a bordo. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, i nostri modelli si distinguono per le tecnologie intelligenti e le soluzioni avanzate di propulsione elettrica, che garantiscono un'autonomia elevata e tempi di ricarica estremamente ridotti: mediamente, per passare dal 20% all'80% della batteria sono necessari meno di 12 minuti. A completare l'offerta, un design che combina sportività ed eleganza, dotazioni complete per il comfort e la sicurezza, oltre a un'elevata qualità costruttiva.



L'espansione della rete di concessionari, con 35 sedi operative nella regione, contribuisce ulteriormente al successo del marchio e alla soddisfazione degli automobilisti. L'indagine USCALE, arrivata alla settima edizione, sottolinea come il campione di intervistati, selezionato sui social media, sia particolarmente attento ai dettagli e più critico della media, rendendo il risultato ancora più rilevante per l'industria.



Fondata nel 2014, XPENG continua a investire nell'intelligenza artificiale e nello sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, ampliando la sua presenza in Europa e puntando a diventare un attore di primo piano nella rivoluzione della mobilità elettrica.