Yamaha annuncia grandi novità e attività speciali all'EICMA 2026

Yamaha si prepara per EICMA 2026 con nuovi modelli, personalizzazioni live, incontri con piloti e attività dedicate a community e motorsport. Tutti i dettagli.

Yamaha si prepara a essere tra i protagonisti di EICMA 2026, in programma dal 5 all’8 novembre, con uno stand che riunirà novità di prodotto, attività dal vivo, incontri con i piloti e approfondimenti dedicati al mondo delle due ruote. Il marchio sarà presente al Padiglione 10P, Stand E90, dove gli appassionati potranno conoscere da vicino la gamma e scoprire le diverse anime dell’universo Yamaha, tra innovazione, design, assistenza e competizioni.

Il programma comprenderà momenti di Meet & Greet con piloti e ambassador, occasioni per incontrare i protagonisti del mondo Yamaha e condividere esperienze e curiosità legate alla passione motociclistica. Spazio anche allo Yamaha Service Corner, dedicato agli aspetti tecnici, alla manutenzione e all’assistenza, con la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti del marchio.

Un’altra iniziativa coinvolgerà il pubblico attraverso il corner “Revs Your Heart”, pensato per raccogliere pensieri, emozioni e ricordi che raccontano il legame personale con Yamaha. Le testimonianze degli appassionati contribuiranno a dare voce alle storie e alle esperienze che accompagnano il brand nel mondo delle due ruote.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello di sabato 7 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, quando l’artista urban franco-belga LOREM realizzerà una customizzazione dal vivo della Yamaha XSR900 MY2027. I visitatori potranno seguire il processo creativo e assistere alla trasformazione della moto attraverso uno stile grafico ispirato alla street art, in un incontro tra personalizzazione, design e cultura motociclistica.

Yamaha sarà presente anche nell’area Y.U.M. (Your Urban Mobility), dedicata alla mobilità urbana, dove esporrà Tricity 125, NMAX 125 e NEO’s. Tre modelli pensati per rispondere a diverse esigenze di spostamento quotidiano, a conferma dell’attenzione del marchio verso soluzioni pratiche per la città.

Non mancherà il motorsport, con la partecipazione alla Charity Race organizzata da EICMA, iniziativa che unisce competizione e solidarietà. Tra i protagonisti ci sarà Alessandro Botturi, Campione Italiano FMI Motorally 2026 nella classe G-1000, titolo conquistato in sella alla Ténéré 700 del Team CF Racing. Il pilota sarà in pista giovedì, mentre venerdì toccherà a Luca Ghezzi, Campione Italiano Rally GPX 2025. Alla competizione si affiancherà la Champions Charity Race Legend, che vedrà la partecipazione di Stephan Everts, leggenda del motocross internazionale.

L’obiettivo della presenza Yamaha a EICMA è raccontare il prodotto anche attraverso l’esperienza diretta, mostrando come progettazione, personalizzazione, assistenza e utilizzo quotidiano contribuiscano a definire il rapporto tra motociclista e moto. Un approccio sottolineato anche da Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, che invita i visitatori a confrontarsi con il personale dello stand per conoscere le novità e approfondire il lavoro che si cela dietro le scelte tecniche e progettuali del marchio.

L’appuntamento con Yamaha è quindi dal 5 all’8 novembre 2026 a EICMA, Padiglione 10P – Stand E90, per scoprire le novità della gamma e partecipare a un programma che unisce prodotto, creatività, mobilità urbana e competizioni.