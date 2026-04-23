Accessori smart per l'outdoor: la selezione di SBS e Puro per primavera ed estate

SBS e Puro lanciano accessori tech multifunzione ideali per gite, viaggi e attività outdoor. Energia, sicurezza e praticità per vivere la bella stagione.

La primavera riaccende la voglia di trascorrere tempo all'aperto tra viaggi, escursioni e relax. Per chi cerca alleati affidabili e all'avanguardia per ogni avventura, SBS e Puro propongono una gamma di accessori smart pensati per l'outdoor, capaci di offrire energia, multifunzionalità e praticità in ogni occasione, dalla montagna alla semplice gita fuori porta.

La Wild Gear Collection di SBS si distingue proprio per la versatilità delle sue soluzioni studiate per accompagnare ogni momento all'aria aperta. Tra questi spicca Z-light PowerBank, una lanterna 3-in-1 che garantisce luce orientabile con tre modalità di illuminazione, resistenza all'acqua, gancio integrato per appenderla in tenda o giardino, e una funzione Zapper UV capace di tenere lontane le zanzare fino a 20 ore. Inoltre, la Z-light si trasforma in un powerbank di emergenza grazie alla porta USB-C, offrendo energia ai dispositivi nei momenti di necessità.

Pensato per gli imprevisti, il Solar SOS PowerBank integra taglia cinture, martello frangivetro e funzione di segnalazione SOS rendendolo indispensabile in caso di emergenze outdoor. Questo piccolo dispositivo permette anche la ricarica dei device tramite porta USB-A e sfrutta l'energia solare attraverso un pannello dedicato. Completano la dotazione la luce torcia e la modalità lampada da lavoro, oltre a un LED per monitorare lo stato della batteria.

Per chi ricerca massima autonomia in formato compatto, lo Smart Power Bank offre una batteria da 10000 mAh e supporto alla ricarica rapida Power Delivery fino a 35W. La tecnologia Power Control 2.0 ottimizza i tempi e il display avanzato fornisce in tempo reale livello, potenza, porte attive e tempo stimato, garantendo affidabilità in ogni momento della giornata senza peso extra nello zaino.

Un tocco di tranquillità per chi teme di perdere oggetti essenziali in viaggio: Puro propone lo Smart Tracker Find Me, compatto e compatibile con l'app Dov'è di Apple. Ideale per chiavi, borse o zaini, può essere individuato rapidamente tramite uno smartphone e un segnale acustico attivabile in prossimità.

Dall'illuminazione all'energia portatile, fino alla sicurezza personale, SBS accompagna ogni momento della primavera e dell'estate con soluzioni pratiche, versatili e pensate per vivere l'outdoor senza limiti e senza preoccupazioni. Una gamma di accessori smart che unisce funzionalità, affidabilità e semplicità d'uso, per trasformare ogni esperienza all'aria aperta in un momento da vivere in totale libertà.