AiMOGA presenta Mobo, il primo robot domestico da compagnia firmato Chery

AiMOGA, il marchio di robotica del Gruppo Chery, entra nel mercato consumer con Mobo, il suo primo robot da compagnia per la casa. Il debutto ufficiale è avvenuto durante il Chery International User Summit 2026 a Wuhu, segnando una nuova fase dopo il consolidamento delle attività nei servizi aziendali. Più di 3.000 robot AiMOGA sono già stati consegnati in oltre 60 Paesi, e la rete globale si appresta a raggiungere 300 centri esperienza.



Mobo nasce come un compagno intelligente in grado di offrire assistenza agli anziani, compagnia ai bambini e cura per tutta la famiglia. Il robot è dotato di 22 gradi di libertà, riconosce i membri della famiglia e memorizza le loro preferenze personali, assicurando la protezione dei dati personali dal dispositivo al cloud. Gestito dall'agente intelligente MoAgent, Mobo unisce percezione dello spazio domestico, interazione in linguaggio naturale, movimento corporeo avanzato e un sistema di memoria a lungo termine, con l'elaborazione dei dati distribuita tra robot e cloud.



I primi utenti hanno già mostrato grande interesse: a Wuhu sono stati scelti 35 pionieri come Global Angel User Experience Ambassador, incaricati di testare il robot e contribuire al miglioramento delle funzioni in base alle abitudini delle famiglie nei mercati internazionali.



AiMOGA punta ad ampliare la propria presenza tramite una rete di 300 centri esperienza, supportando i partner nei settori delle soluzioni tecnologiche, marketing digitale, servizi finanziari e assicurativi e assistenza post-vendita. Viene inoltre annunciata una nuova divisione dedicata al noleggio globale dei robot per applicazioni in ambiti come sanità, trasporti, istruzione, sicurezza, cultura e turismo.



Accanto a Mobo, a Wuhu sono stati presentati l'umanoide Mornine per l'accoglienza business, il robot di sicurezza R001 per il pattugliamento degli spazi pubblici, il robot infermiere RN001 per l'orientamento dei pazienti nelle strutture sanitarie, e il quadrupede Argos destinato alle ispezioni e ai lavori all'aperto. I robot AiMOGA rappresentano l'estensione delle competenze Chery dal settore automobilistico a quello della robotica avanzata. L'azienda riutilizza il 100% della catena di fornitura automobilistica e il 70% delle tecnologie di ricerca e sviluppo proprie, garantendo elevati standard qualitativi e competitività sui costi, riducendo tempi e spese necessari alla fase di industrializzazione.



Il collegamento tra auto e robot è rappresentato da CheryMind, un modello di intelligenza artificiale fisica sviluppato per le diverse applicazioni dell'ecosistema Chery: dall'automotive ai robot domestici, ai velivoli a bassa quota fino alle macchine agricole intelligenti.





