Alessandro Costacurta sceglie la nuova DR 6 Super Hybrid per la sua mobilità

Alessandro "Billy" Costacurta ha scelto DR 6 Super Hybrid, modello ibrido di punta del gruppo DR Automobiles che punta su prestazioni e rispetto dell'ambiente.

Un compleanno speciale, celebrato con una scelta che unisce prestigio sportivo e mobilità sostenibile. Alessandro Costacurta, icona del calcio italiano e storica bandiera dell’AC Milan, ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni affidandosi alla DR 6 Super Hybrid, modello di punta della gamma SUV firmata DR Automobiles Groupe.

La collaborazione tra l’ex difensore rossonero e il marchio molisano rappresenta un incontro significativo tra due mondi solo apparentemente distanti, ma accomunati da valori condivisi come affidabilità, disciplina e visione strategica. Costacurta, protagonista di una carriera costruita su rigore e coerenza, incarna perfettamente la filosofia di DR Automobiles, sempre più orientata verso uno sviluppo industriale sostenibile e accessibile.

In occasione della visita presso la sede dell’azienda, Costacurta ha vissuto in prima persona l’esperienza del brand, entrando in contatto diretto con la strategia che guida la crescita del gruppo. Un momento che segna un ulteriore passo nel percorso di consolidamento di DR Automobiles, capace di attrarre figure autorevoli e credibili del panorama nazionale.

Protagonista dell’incontro è stata la DR 6 Super Hybrid, SUV che interpreta al meglio il posizionamento del marchio nel segmento delle ibride. Il modello si distingue per la presenza di tecnologie avanzate, un’elevata efficienza energetica e un design moderno, elementi che si combinano per offrire un prodotto competitivo e in linea con le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

La scelta di Costacurta non è casuale, ma riflette una tendenza crescente verso soluzioni di mobilità che sappiano coniugare prestazioni, comfort e rispetto per l’ambiente. In questo contesto, DR 6 Super Hybrid rappresenta una risposta concreta, capace di offrire un equilibrio tra innovazione e accessibilità.



