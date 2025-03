Alex Britti annuncia il Tour Estivo 2025 e il concerto evento alle Terme di Caracalla

In attesa dell’imperdibile concerto evento Feat.Pop che si terrà il prossimo 22 giugno 2025 a Roma nella suggestiva cornice delle monumentali Terme di Caracalla con la partecipazione di ospiti d’eccezione, amici e colleghi, Alex Britti annuncia oggi altri nuovi appuntamenti che lo vedranno suonare live in giro per l’Italia a partire dal 1 maggio e durante tutta l’estate. Il tour toccherà Capannori (LU), Porto Torres (SS), Treviolo (BG), Mirano (VE), Capurso (BA), Santa Maria di Castellabate (SA), Verona, Sirolo (AN), Asiago (VI), Noto (SR), Vico del Gargano (FG) e numerose altre tappe ancora in via di definizione.

Ogni concerto sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, tutti show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra.

Alex Britti accoglierà il pubblico in un’atmosfera magica portando sul palco i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. La sua straordinaria capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano renderà tutti i concerti un’esperienza indimenticabile.

Dopo il successo del tour 2024 con oltre trenta date culminate in autunno con il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, i live 2025 nelle principali arene, piazze e festival estivi, tra cui l’evento speciale Feat.Pop del 22 giugno nello scenario mozzafiato delle Terme di Caracalla, si preannunciano unici e imperdibili.