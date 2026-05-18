Le Iene: in prima serata i misteri irrisolti del Mostro di Firenze e Unabomber

Le Iene presentano uno speciale dedicato ai casi irrisolti del Mostro di Firenze e Unabomber, con interviste e inchieste sulle storie più oscure d'Italia.

Domani in prima serata su Italia 1 torna l'appuntamento con lo speciale Le Iene presentano: Inside, dedicato ad alcuni dei casi più oscuri e inspiegati della cronaca italiana. La puntata, con la conduzione di Roberta Rei e la scrittura di Francesco Priano, si intitola Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie e promette un'approfondita indagine su figure che hanno lasciato segni indelebili nell'immaginario collettivo nazionale.

L'inchiesta si focalizza su quei misteri che, anche a distanza di decenni, restano senza soluzione. Viene analizzato il profilo criminale di soggetti definiti dalla società come mostri, capaci però di mimetizzarsi nella normalità. La trasmissione riporta l'attenzione su figure come il temuto Unabomber, autore di una lunga serie di attentati tra anni '90 e 2000, la cui identità rimane ancora sconosciuta e che potrebbe essere tuttora in libertà, secondo ipotesi inquietanti riprese all'interno dello speciale. Vengono inoltre esplorate le zone d'ombra del caso del Mostro di Firenze, ancora avvolto da dubbi e interrogativi mai pienamente risolti.

Un momento centrale della serata sarà la messa in onda dell'intervista inedita a Olindo Romano, realizzata nel carcere di Opera, che offrirà nuovi spunti di riflessione sul caso di Erba. Nelle sue parole emerge una versione dettagliata delle ragioni che lo avrebbero spinto a confessare un crimine che sostiene di non aver commesso. Incalzante la sua dichiarazione: Io e Rosa non siamo i mostri di Erba.

Lo speciale alterna inchieste giornalistiche ad approfondimenti psicologici, con lo scopo di individuare quel filo sottile tra impulso criminale e contesto sociale. Si cerca di evidenziare i segnali di isolamento e disagio che troppo spesso passano inosservati e che possono precedere gesti drammatici. Questi casi rappresentano non solo enigmi investigativi ma anche uno specchio delle paure e delle incertezze collettive di un Paese intero ancora in attesa di verità definitive.