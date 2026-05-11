TWICE tornano in Italia: unica data a Torino con palco a 360° nel 2026

Le TWICE, il celebre gruppo K-pop femminile, annunciano il loro grande ritorno in Italia con un'unica data imperdibile: mercoledì 20 maggio 2026, all'Inalpi Arena di Torino. La formazione sudcoreana, dopo il successo riscosso nella precedente tappa italiana del 2024, torna per presentare il nuovo spettacolo del This Is For World Tour. Per la prima volta in assoluto, il gruppo offrirà ai fan un'esperienza immersiva su un palco a 360°, permettendo al pubblico di vivere l'evento da ogni prospettiva.

Con 1,5 milioni di spettatori nel loro quinto tour mondiale, le TWICE consolidano il loro status tra le regine mondiali del K-pop. I biglietti per l'evento torinese sono già disponibili sui principali circuiti online. Billboard sarà media partner ufficiale, mentre Frecciarossa partner e treno ufficiale dell'evento.

Il 2024 e il 2025 sono stati anni da record per il gruppo. Le TWICE sono diventate il primo gruppo femminile K-pop a esibirsi sia negli stadi MLB che NFL negli Stati Uniti, facendo registrare il sold out in arene iconiche come SoFi Stadium di Los Angeles e MetLife Stadium di New York. Nel 2025 hanno inoltre raggiunto un nuovo storico traguardo: prime headliner K-pop femminili al Lollapalooza, calcando il palco davanti a una folla tra le più numerose del festival.

Il This Is For World Tour arriva a solo un anno dal quinto tour mondiale che ha segnato un record assoluto con 1,5 milioni di presenze in 51 concerti in 27 città. L'ultimo album, THIS IS FOR, il quarto della loro carriera, ha conquistato la top 10 della Billboard 200 ed è la settima uscita consecutiva a ottenere tale risultato.

Le TWICE hanno inoltre preso parte alla colonna sonora del film Netflix K-Pop Demon Hunters, con una versione speciale del brano TAKEDOWN incisa da Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung, presente nella sequenza finale e accompagnato da contenuti esclusivi dal backstage. Il brano ha raggiunto la posizione 58 nella Billboard Hot 100, mentre anche il singolo STRATEGY della stessa colonna sonora si è imposto nelle classifiche internazionali.

Le celebrazioni per il decennale delle TWICE hanno avuto inizio con l'album speciale TEN: The Story Goes On, che include il singolo ME+YOU e brani solisti di ciascuna componente. Lo show torinese sarà l'occasione per ascoltare dal vivo questi brani per la prima volta.

Durante la serata, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu porteranno in scena una scaletta che ripercorre l'intera carriera della band. Nel live non mancheranno le hit The Feels, More & More, FANCY e STRATEGY.

Formatesi nel 2015 sotto la JYP Entertainment, le TWICE sono oggi uno dei gruppi femminili K-pop più influenti e rappresentativi a livello globale. Il gruppo conta all'attivo quattro album in studio, quattordici mini album e sei tour mondiali. Sono state le prime headliner K-pop a esibirsi in grandi stadi nordamericani.

I loro successi includono la certificazione oro della RIAA, numerosi album nella Top 10 della Billboard 200 e la storica vittoria del Breakthrough Award ai Billboard Women in Music Awards nel 2023. Nel loro percorso recente, il mini-album STRATEGY, con la partecipazione di Megan Thee Stallion, ha segnato un nuovo record di visualizzazioni su Amazon Music Live. Nel 2025 hanno pubblicato THIS IS FOR e hanno conquistato il prestigioso palco di Lollapalooza come prime headliner K-pop femminili.

L'appuntamento di Torino si prospetta tra i più attesi dagli appassionati di musica pop internazionale. Gli spettatori avranno la possibilità di assistere a uno spettacolo unico nel panorama K-pop, con una produzione rinnovata e una scenografia pensata per coinvolgere il pubblico a 360 gradi.