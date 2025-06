Alex Britti incanta le Terme di Caracalla con un live memorabile

Alex Britti ha regalato al pubblico una serata indimenticabile durante il suo atteso concerto dal vivo “Feat.Pop” presso le suggestive Terme di Caracalla. Accompagnato da ospiti illustri come Marco Masini, Mario Biondi e Clementino, Britti ha offerto un vero e proprio viaggio musicale di oltre due ore e mezza. Nel corso della serata, l’artista ha alternato i suoi iconici brani di It.Pop con il meglio del suo repertorio, dai grandi classici ai brani più recenti. Canzoni come “Una parola differente,” “Da piccolo,” “Baciami,” “Lo Zingaro felice” e “La vasca” hanno fatto emozionare il pubblico, culminando in veri e propri momenti di magia musicale grazie ai duetti con gli ospiti.

I fan presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le magnifiche interpretazioni di brani come “Se non ci sei” e “L’uomo volante” con Masini, “Love is a temple” e “Gelido” insieme a Biondi e infine “O vient” e “Solo una volta” feat. Clementino, questo ultimo brano attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

L’eccezionale talento di Alex Britti alla chitarra e la sua capacità di fondere blues, rock e cantautorato italiano, unite alle doti vocali di Mario Biondi e Marco Masini e al flow di Clementino, hanno reso il concerto un’esperienza musicale imperdibile. Questo evento è stato un’occasione perfetta per celebrare la carriera ultra ventennale di Britti, cominciata ben 27 anni fa con un album cult che lo ha consacrato sulla scena musicale italiana.

Il tour di Alex Britti proseguirà con molte altre date in tutta Italia durante l’estate, toccando città come Treviolo, Avella, Mirano, Capurso, e molte altre. Ogni tappa promette di portare l’energia e l’emozione vissute a Caracalla a migliaia di fan in tutta la penisola.