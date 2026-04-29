Alfa Romeo svela il nuovo Pack Performance per Giulia e Stelvio: design, audio premium e dinamica evoluta

Alfa Romeo lancia il Pack Performance per Giulia e Stelvio, rinnovando interni, impianto audio Harman Kardon e sistemi dinamici.

Alfa Romeo arricchisce la gamma Giulia e Stelvio con il debutto del nuovo Pack Performance, pensato per esaltare ancora di più il DNA sportivo che da sempre caratterizza il marchio. Disponibile in Italia da oggi, il pacchetto offre contenuti distintivi che valorizzano design, tecnologia e dinamica di guida, ridefinendo l'esperienza al volante.

L'abitacolo viene rinnovato grazie a sedili in pelle nera, cuciture rosse e inserti in carbonio. Dettagli esclusivi su plancia, pannelli porta e bracciolo creano un'atmosfera ancora più sportiva e sartoriale, richiamando il legame tra design e sportività tipico del Biscione.

Sul fronte tecnologico spicca il nuovo impianto audio premium Harman Kardon Sound System da 900 W, con configurazione multi-speaker e tecnologia surround Logic 7. L'amplificatore Class‑D a 12 canali gestisce dinamicamente ogni sorgente audio, distribuendo il suono in modo uniforme e tridimensionale. La disposizione degli altoparlanti è stata progettata per offrire equilibrio e dettaglio su tutte le frequenze: subwoofer dedicato, woofer potenti, midrange cristallini e tweeter brillanti assicurano un'esperienza di ascolto immersiva per tutti i passeggeri.

Sul piano della guida, il Pack Performance introduce il sistema di sospensioni elettroniche Synaptic Dynamic Control, concepito per ottimizzare comfort, precisione e sicurezza in ogni situazione. Il sistema regola in tempo reale la risposta degli ammortizzatori, adattandosi alle condizioni della strada e allo stile di guida tramite valvole elettroidrauliche. L'obiettivo è offrire controllo costante, ridurre le vibrazioni e garantire stabilità senza compromettere la comodità quotidiana. Il Synaptic Dynamic Control interagisce con il selettore Alfa DNA, modulando la taratura degli ammortizzatori in base alla modalità scelta: dalla massima rigidità sportiva della Dynamic alla morbidezza delle modalità Natural e Advanced Efficiency.

Elemento centrale del pacchetto è lo Chassis Domain Control, la centralina che gestisce i principali sistemi dinamici del veicolo. Elaborando istante per istante i dati forniti da sensori di accelerazione e rotazione, questa tecnologia armonizza l'azione di sospensioni adattive, impianto frenante e altri dispositivi, garantendo un comportamento sempre coerente, prevedibile e sicuro per il conducente.

In sintesi, l'integrazione tra design personalizzato, tecnologia audio all'avanguardia e controllo dinamico evoluto fa del Pack Performance un vero salto di qualità per Giulia e Stelvio. Comfort e sportività convivono alla perfezione, esaltando due personalità complementari che rappresentano l'essenza Alfa Romeo. Il nuovo pacchetto conferma la capacità del marchio di coniugare innovazione e passione per la guida, offrendo un'esperienza sempre più raffinata e coinvolgente.