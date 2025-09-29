Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Published

Il talentuoso cantautore Alvaro Soler, noto per i suoi successi globali che hanno superato i 2 milioni di dischi venduti e accumulato 5 miliardi di stream e visualizzazioni, torna con un nuovo singolo intitolato “APÁGAME”. Questo brano anticipa il tanto atteso album “EL CAMINO”, la cui uscita è prevista per il 10 ottobre.

Disponibile in digitale, “APÁGAME” affronta il tema contemporaneo del nostro rapporto con il mondo digitale. Soler invita gli ascoltatori a posare i loro telefoni e a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso generano pressione, la playlist ballabile e emozionante di Soler rappresenta un inno alla consapevolezza e alla cura di sé.

“Ho scritto APÁGAME perché continuo a notare come gli schermi e gli algoritmi ci affascinano,” spiega Alvaro. “A volte non si sa più nemmeno se si tratta del mondo reale o di quello digitale. Mi ritrovo spesso in questa situazione e ho creato dei modi per stare a casa senza telefono, ed è una sensazione incredibilmente piacevole.”

Musicalmente, “APÁGAME” parte con suoni moderni e pop, ma verso la fine si trasforma intenzionalmente in una registrazione semplice: chitarra grezza e voce non filtrata. Alvaro descrive questo contrasto come un paragone tra il mondo perfetto di Instagram e quello reale, autentico.

Con “APÁGAME”, Alvaro Soler conferma il suo intuito per temi rilevanti e la profondità emotiva, suscitando interesse per ciò che il suo nuovo album “EL CAMINO” riserva. Questo lavoro rappresenta un viaggio stilistico, umano e spirituale, dove strumenti tradizionali si fondono con ritmi moderni, creando un mix armonioso di pop, musica latina e world music. Al suo interno, i fan troveranno canzoni che parlano di amore, unione, auto-guarigione e coraggio di cambiamento in un mondo in continua evoluzione.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Motori

BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

Motori

Xiaomi apre un centro europeo di R&D e Design per veicoli elettrici a Monaco di Baviera

Spettacolo

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Moda

MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina: la nuova collaborazione che fonde racing e lifestyle

Motori

Microlino presenta in anteprima internazionale la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car

Spettacolo

Canale 5: al via la nuova edizione di “Grande Fratello” condotto da Simona Ventura

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: il primo nome in calendario è CLAUDIO BAGLIONI

Motori

Michelin rinnova la partnership con il Raid dell’Etna 2025

Motori

RECARO al Salone Auto Torino 2025: innovazione, motorsport e anteprime mondiali

Motori

Renault protagonista al Salone Auto Torino 2025 con R4 e R5 E-Tech Electric

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Motori

Road to Oxford: Brescia festeggia 18 anni di passione MINI con un viaggio indimenticabile

Motori

Lepas debutta in Italia al Salone di Torino con il SUV L8 Super Hybrid

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

Brembo introduce pinze freno in alluminio riciclato

Motori

Hyundai svela INSTEROID e IONIQ 9 al Salone Auto Torino

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Giochi

“PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: il classico platform torna in veste moderna su PC e console
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Dopo il clamoroso successo del “Never Again – 10 years anniversary tour”, il rapper e cantautore Briga si prepara a emozionare di nuovo il...

3 ore ago

Motori

BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

La mobilità sostenibile incontra il grande spettacolo televisivo. BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, debutta come protagonista della ventesima edizione...

4 ore ago

Spettacolo

Canale 5: al via la nuova edizione di “Grande Fratello” condotto da Simona Ventura

Questa sera Canale 5 riaccenderà i riflettori su uno dei reality show più amati dagli italiani: “Grande Fratello”. Questa edizione speciale, che celebra il...

6 ore ago

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: il primo nome in calendario è CLAUDIO BAGLIONI

Si preannuncia un’estate emozionante per gli appassionati di musica italiana, con il ritorno del celebre festival LAKE SOUND PARK nella suggestiva cornice di Villa...

7 ore ago