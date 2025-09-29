ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Il talentuoso cantautore Alvaro Soler, noto per i suoi successi globali che hanno superato i 2 milioni di dischi venduti e accumulato 5 miliardi di stream e visualizzazioni, torna con un nuovo singolo intitolato “APÁGAME”. Questo brano anticipa il tanto atteso album “EL CAMINO”, la cui uscita è prevista per il 10 ottobre.

Disponibile in digitale, “APÁGAME” affronta il tema contemporaneo del nostro rapporto con il mondo digitale. Soler invita gli ascoltatori a posare i loro telefoni e a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso generano pressione, la playlist ballabile e emozionante di Soler rappresenta un inno alla consapevolezza e alla cura di sé.

“Ho scritto APÁGAME perché continuo a notare come gli schermi e gli algoritmi ci affascinano,” spiega Alvaro. “A volte non si sa più nemmeno se si tratta del mondo reale o di quello digitale. Mi ritrovo spesso in questa situazione e ho creato dei modi per stare a casa senza telefono, ed è una sensazione incredibilmente piacevole.”

Musicalmente, “APÁGAME” parte con suoni moderni e pop, ma verso la fine si trasforma intenzionalmente in una registrazione semplice: chitarra grezza e voce non filtrata. Alvaro descrive questo contrasto come un paragone tra il mondo perfetto di Instagram e quello reale, autentico.

Con “APÁGAME”, Alvaro Soler conferma il suo intuito per temi rilevanti e la profondità emotiva, suscitando interesse per ciò che il suo nuovo album “EL CAMINO” riserva. Questo lavoro rappresenta un viaggio stilistico, umano e spirituale, dove strumenti tradizionali si fondono con ritmi moderni, creando un mix armonioso di pop, musica latina e world music. Al suo interno, i fan troveranno canzoni che parlano di amore, unione, auto-guarigione e coraggio di cambiamento in un mondo in continua evoluzione.