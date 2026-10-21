Arriva in Italia la gamma LG gram 2026: laptop leggeri con AI avanzata

LG porta in Italia la nuova generazione di notebook LG gram 2026, una linea di laptop premium che punta tutto su portabilità, prestazioni elevate e Intelligenza Artificiale integrata. Destinati a studenti, professionisti e creator in cerca di un dispositivo affidabile e versatile, i nuovi LG gram puntano a garantire produttività e flessibilità grazie a un design ultra leggero e riconoscimenti internazionali che ne certificano l'eccellenza.



La nuova gamma si arricchisce della tecnologia Dual AI, che unisce soluzioni AI on-device e cloud per offrire agli utenti un'esperienza personalizzata, sia online che offline. Copilot+ PC di Microsoft e gram AI agiscono insieme per semplificare l'organizzazione delle attività, ottimizzare i flussi di lavoro e accelerare l'accesso alle informazioni, arrivando fino alla ricerca tra i contenuti personali e alla generazione automatica di riepiloghi.



Un'altra novità di spicco è gram Link, funzionalità progettata per la produttività multi-dispositivo: consente di condividere rapidamente file, effettuare il mirroring schermo e trasferire contenuti tra PC, smartphone e dispositivi compatibili, costruendo un ecosistema integrato per il lavoro e lo studio in mobilità.



La solidità della proposta si riflette anche nelle certificazioni: i modelli premium LG gram rispettano lo standard MIL-STD-810H, assicurando resistenza a urti, vibrazioni, polvere e temperature estreme.



Sotto il profilo dell'autonomia, la batteria da 77Wh fornisce energia sufficiente per tutta la giornata di lavoro o studio, consentendo la massima libertà di movimento anche lontano dalla scrivania.



La nuova linea copre diverse esigenze: il flagship LG gram Pro 17Z90UB monta uno schermo touch WQXGA da 17 pollici, processore Intel Core Ultra 7 con NPU fino a 50 TOPS e funzionalità Copilot+ PC, a 2.599 euro. Il modello LG gram 17Z90TL unisce un grande display da 17 pollici a un peso di appena 1,35 kg (1.399 euro), mentre LG gram 16ZB90S è pensato per chi cerca equilibrio tra produttività, autonomia e portabilità (1.299 euro). Infine, LG gram Book 15U50U offre Dual AI e processore Intel Core Ultra 5 in una proposta accessibile da 1.099 euro, ideale per studenti e giovani professionisti.



Con questa nuova generazione, LG gram si conferma riferimento per chi cerca un laptop leggero e potente, in grado di seguire il ritmo delle giornate più intense e di garantire sempre produttività, innovazione e resistenza.