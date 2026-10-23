Arriva su Apple TV il primo documentario ufficiale sui Fleetwood Mac: The Chain

Il 29 gennaio 2027 segnerà una data storica per i fan dei Fleetwood Mac: in quell'occasione debutterà su Apple TV Fleetwood Mac: The Chain, il primo documentario ufficialmente autorizzato sulla leggendaria band, realizzato in esclusiva da Apple Original Films. Il film sarà diretto dal celebre Frank Marshall, cinque volte candidato all'Oscar e già insignito del premio Irving G. Thalberg, affiancato da un team di produzione di altissimo livello con The Kennedy/Marshall Company e White Horse Pictures.

I Fleetwood Mac raccontano per la prima volta in prima persona la propria storia, ripercorrendo oltre cinquant'anni di successi, crisi, resilienza e passione. I protagonisti Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks - tutti vincitori di Grammy Award e membri della Rock & Roll Hall of Fame - offrono ai fan uno sguardo inedito e autentico attraverso interviste esclusive e materiali mai visti prima.

Il titolo del documentario si ispira a The Chain, uno dei brani più iconici e rappresentativi della carriera dei Fleetwood Mac, e riflette il legame indissolubile che anima la band: una famiglia artistica forgiata dalla forza della musica e dalla condivisione di una passione irrinunciabile. Non a caso, la canzone è anche l'unica dell'album Rumours firmata da tutti i cinque membri storici, divenuta simbolo della loro alchimia e resilienza.

L'uscita di Fleetwood Mac: The Chain coincide con il 50° anniversario di Rumours, storico album vincitore di Grammy che ha segnato la storia della musica mondiale. Il documentario ripercorre tutta la parabola del gruppo a partire dall'incontro fortuito nel 1974, passando per i periodi di crisi e le riconciliazioni, senza rinunciare alla narrazione sincera delle difficoltà personali ed artistiche vissute da ciascun componente.

Attraverso registrazioni, filmati d'archivio inediti e nuovi racconti, il pubblico avrà l'occasione di scoprire cosa abbia permesso ai Fleetwood Mac di creare, più volte, opere musicali uniche e irripetibili, resistendo anche alle pressioni che minacciavano di dividerli. L'inconfondibile contributo di ognuno e la sinergia della band hanno portato alla vendita di oltre 220 milioni di dischi a livello globale.

Il film è prodotto da Frank Marshall insieme a Nigel Sinclair, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa e Aly Parker; Cassidy Hartmann e Tony Rosenthal sono produttori esecutivi, la sceneggiatura porta la firma di Mark Monroe. Fleetwood Mac: The Chain si inserisce nel prestigioso catalogo di documentari firmati Apple Original Films, vicini al pubblico per qualità narrativa e produzione, e affiancherà altri titoli di successo come "STILL: la storia di Michael J. Fox" e "Selena Gomez: My Mind & Me".

Apple TV continua a distinguersi come piattaforma leader per le produzioni originali e innovative. Il servizio, lanciato nel 2019, oggi è fruibile in oltre 100 paesi, su più di un miliardo di dispositivi, e vanta nel suo catalogo numerosi titoli pluripremiati. Gli iscritti potranno godere di 7 giorni di prova gratuita, mentre chi acquista nuovi dispositivi Apple avrà accesso a tre mesi di Apple TV senza costi aggiuntivi. Con The Chain, i Fleetwood Mac celebrano la loro storia e il loro status di vera leggenda della musica mondiale.