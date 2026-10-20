ASUS lancia la serie TUF Gaming Platinum: alimentatori GaN ad altissima efficienza

Arrivano sul mercato italiano i nuovi alimentatori ASUS TUF Gaming Platinum, una linea progettata per offrire prestazioni di punta e affidabilità estrema grazie all'adozione di tecnologie avanzate come i MOSFET al nitruro di gallio (GaN). Questi componenti promettono un'efficienza superiore, fino al 30% rispetto ai tradizionali MOSFET al silicio, con una minore produzione di calore e una migliore gestione interna degli spazi. Il risultato è un alimentatore che non solo riduce i consumi ma garantisce anche una ventilazione ottimale e temperature operative più basse, elementi fondamentali per la durata e la silenziosità del sistema.

Le nuove unità, disponibili nelle versioni da 850, 1.000 e 1.200 watt, si distinguono per componenti di grado militare, condensatori giapponesi di alta qualità e una certificazione energetica 80 Plus Platinum. Queste caratteristiche assicurano costanza nelle prestazioni e maggiore protezione anche in condizioni ambientali difficili, grazie anche ad un rivestimento protettivo del circuito stampato che preserva i componenti da umidità, polvere e temperature estreme. L'affidabilità nel tempo viene sottolineata dall'estesa garanzia di 8 anni, a conferma della robustezza che caratterizza la famiglia TUF Gaming.

Le ventole integrate con cuscinetti a doppia sfera sono progettate per durare fino al doppio rispetto a quelle tradizionali, mantenendo la rumorosità sotto i 30 dB anche sotto carichi importanti.

Dal punto di vista della compatibilità, TUF Gaming Platinum è pronta per i sistemi di ultima generazione: pieno supporto allo standard ATX 3.1 e presenza del cavo PCIe a 16 pin, capace di fornire fino a 600 watt alle schede grafiche più recenti (fino a PCIe 5.1), assicurando stabilità e sicurezza anche nelle configurazioni multi-GPU o con schede video ad alto assorbimento energetico. I cavi sono completamente modulari, realizzati in rame senza ossigeno e rivestiti in stagno per maggiore flessibilità, affidabilità e una ridotta resistenza elettrica. La progettazione degli alimentatori consente inoltre ai cavi di operare fino a 50 gradi sotto i limiti di sicurezza, rispondendo ai più stringenti requisiti internazionali.

Le nuove soluzioni ASUS TUF Gaming Platinum sono già disponibili in Italia a prezzi consigliati di 149,90 euro per la versione da 850 watt, 169,90 euro per la 1.000 watt e 219,90 euro per quella da 1.200 watt. La combinazione di tecnologie GaN, componenti premium e numerose funzionalità dedicate ai setup di ultima generazione rende questa linea una scelta ideale per gamer, content creator e professionisti che cercano la massima affidabilità senza compromessi sulle prestazioni.