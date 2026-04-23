ASUS ROG celebra 20 anni di innovazione e rivoluzione nel gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) festeggia il ventesimo anniversario, celebrando due decadi di innovazione e passione per il gaming. Fin dalla sua fondazione nel 2006, ROG si è distinta per la spinta verso il superamento dei limiti tecnici e l'offerta di soluzioni all'avanguardia a gamer, creator e appassionati di tutto il mondo.



Negli anni, ROG ha presentato prodotti che hanno segnato tappe fondamentali nella storia del gaming. Dalla prima scheda madre ROG Crosshair al lancio, nel 2007, dei notebook G1 e G2 dedicati ai giocatori in mobilità, fino alla storica scheda grafica ASUS 9800 GT MATRIX del 2008. Il periodo di consolidamento dal 2009 al 2014 ha visto protagoniste innovazioni come la ROG MARS, la prima scheda dual GPU, e il monitor ROG Swift PG278Q, che portò la tecnologia NVIDIA G-SYNC alla frequenza di 144Hz, diventando un riferimento per il settore.



Tra il 2017 e il 2022, ROG ha ridefinito il design e ampliato le categorie di prodotto. Il notebook ROG Zephyrus (GX501) ha stupito integrando una scheda grafica NVIDIA GTX 1080 in uno chassis sottilissimo, mentre il ROG Phone ha inaugurato l'era degli smartphone da gaming. Il ROG Flow Z13 è stato il tablet da gioco più potente, pensato per offrire massima libertà, e il router ROG Rapture GT-AXE16000 ha portato connettività di nuova generazione nelle case dei gamer.



Nell'epoca più recente, ROG ha continuato a spingere sull'innovazione: la console portatile ROG Ally e l'ecosistema PC BTF a connettori nascosti hanno dato nuova estetica e funzionalità alle build. Nel 2025 la scheda video ROG Astral GeForce RTX 5090 a quattro ventole e il monitor ROG Swift PG27AQWP-W a 720 Hz hanno ribadito la leadership ingegneristica del marchio.



Il ventesimo compleanno di ROG è anche un grande invito alla community. Per l'occasione sono previsti eventi esclusivi, iniziative dedicate ai fan e anteprime, tra cui una capsule collection in arrivo nei prossimi mesi. I canali social ufficiali informeranno in tempo reale su tutte le novità, a partire dal Napoli Comicon dal 30 aprile al 3 maggio, e l'attesa si rinnova per il prossimo COMPUTEX di Taipei, dove saranno svelate nuove soluzioni.



Infine, una sezione online dedicata ripercorre i momenti storici e presenta approfondimenti sui prodotti più iconici, mentre ROG si prepara ad affrontare i prossimi vent'anni con lo stesso spirito pionieristico. Oggi il marchio si conferma protagonista indiscusso della scena gaming internazionale, grazie a una gamma che comprende schede madri, schede grafiche, notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche, sempre all'insegna della ricerca continua delle massime prestazioni e qualità costruttiva.