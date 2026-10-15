Audi Q7 raggiunge l'eccellenza Euro NCAP: prima al mondo nella sicurezza post-incidente

Audi Q7 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP e stabilisce un primato nella sicurezza automobilistica. Il SUV della casa dei quattro anelli è infatti la prima vettura di serie al mondo a ottenere il 100% nella categoria “Sicurezza post-incidente”, un riconoscimento che premia le tecnologie pensate per facilitare l’intervento dei soccorritori e proteggere gli occupanti anche nei momenti immediatamente successivi a una collisione.

Il risultato conferma l’approccio di Audi alla sicurezza, intesa non soltanto come capacità di prevenire gli incidenti e proteggere le persone durante l’impatto, ma anche come insieme di soluzioni in grado di agevolare le operazioni di soccorso. In questo contesto, Audi Q7 abbina un abitacolo modulare, disponibile nelle configurazioni a cinque, sei e sette posti, a un ampio pacchetto di tecnologie dedicate alla protezione degli occupanti.

Uno degli elementi determinanti per il risultato ottenuto è la gestione delle situazioni successive a un incidente. Euro NCAP valuta, tra gli altri aspetti, la capacità del veicolo di attivare tempestivamente la catena dei soccorsi, fornire informazioni utili alle squadre di emergenza e consentire l’accesso all’abitacolo. Proprio in questi ambiti Audi Q7 ha raggiunto il punteggio massimo.

Tra i sistemi più importanti figura la chiamata d’emergenza Audi connect, che in caso di incidente grave è in grado di attivare automaticamente la catena del soccorso. Oltre alle informazioni minime previste dalla normativa, il sistema mette a disposizione ulteriori dati utili, tra cui la marca, il modello e il colore della vettura, la sua posizione e la possibilità di comunicazione multilingue. Previo consenso, è inoltre previsto il richiamo al numero di cellulare associato al veicolo. Informazioni che possono contribuire a rendere più rapide ed efficaci le operazioni di assistenza.

Un altro dispositivo fondamentale è la frenata automatica anticollisione multipla, progettata per ridurre il rischio di ulteriori impatti dopo una prima collisione. Sfruttando le informazioni rilevate dai sensori d’impatto, il sistema può arrestare autonomamente il veicolo dopo un urto violento, attivando contemporaneamente le luci di emergenza. Il freno di stazionamento impedisce inoltre alla vettura di spostarsi, contribuendo a limitare il rischio di incidenti secondari.

La valutazione Euro NCAP considera anche gli aspetti pratici che possono fare la differenza durante un intervento di emergenza. Tra questi rientrano lo sblocco e l’apertura delle portiere dopo l’impatto, il mantenimento dei servizi essenziali in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica a bassa tensione e la possibilità di aprire le fibbie delle cinture di sicurezza. Sono requisiti che incidono direttamente sulle condizioni di accesso all’abitacolo e sulla possibilità di estrarre gli occupanti in sicurezza.

Il risultato ottenuto da Audi Q7 evidenzia quindi una concezione della sicurezza che va oltre la protezione offerta durante la marcia e la collisione. Le cinque stelle Euro NCAP e il 100% nella categoria post-incidente premiano un insieme di soluzioni che coinvolge il veicolo, i suoi occupanti e le squadre di soccorso, con l’obiettivo di rendere più tempestive le operazioni nei minuti più critici.

Sul fronte delle motorizzazioni, i dati comunicati per Audi Q7 3.0 TDI quattro indicano consumi nel ciclo combinato WLTP compresi tra 7,1 e 7,8 l/100 km per la versione da 180 kW e tra 7,2 e 8,0 l/100 km per quella da 220 kW. Le emissioni di CO₂ dichiarate sono rispettivamente comprese tra 186 e 205 g/km e tra 188 e 209 g/km, con valori che possono variare in funzione degli equipaggiamenti.

Con questo riconoscimento, Audi Q7 rafforza il proprio posizionamento nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, dimostrando come la sicurezza possa essere valutata anche attraverso la capacità di gestire efficacemente ciò che accade dopo un incidente.