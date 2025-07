BIG EFFE: annuncia l’uscita di “OFF”, il nuovo singolo fuori venerdì 1 agosto

Big Effe, la promettente voce della scena rap partenopea, torna con un nuovo singolo, “OFF”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 1° agosto. Dopo il brano d’apertura “ESC/EX”, che ha segnato l’inizio del suo nuovo percorso discografico, Big Effe continua a sorprendere contaminando il rap napoletano con sonorità internazionali. Il nuovo singolo è distribuito da BELIEVE e promette di ridefinire i confini del genere con il suo stile unico che l’artista stesso definisce “NA Garage”.

“OFF” si presenta come una traccia intensa e avvolgente che esplora i conflitti interiori di chi cerca una pausa dalle turbolenze della vita quotidiana. Il brano è accompagnato dalle ritmiche spezzate della UK Garage, intrecciate da versi in dialetto napoletano e italiano, che creano un flusso emotivo sincero e potente. “Lei dice che mi ama ma in fondo è bugiarda, voleva la mia anima ma io non posso dargliela”: le parole di Big Effe trasmettono una malinconia palpabile, raccontando una notte d’estate a Napoli, l’asfalto caldo e l’aria pregna di fragranze estive, in un’atmosfera che evoca solitudine e introspezione.

Fabio Sgambato, conosciuto come Big Effe, è nato nel 1996 a Visciano, in provincia di Napoli. La sua carriera musicale esordisce nel 2017 sulla scena urban, dove si distingue per la sua scrittura incisiva e l’energia vibrante con cui esplora le sfumature del vissuto personale e sociale. La svolta arriva con la collaborazione al “Tritolo Mixtape”, guidato dal noto rapper Clementino, che gli apre le porte a un pubblico più vasto. Tra il 2019 e il 2022, insieme a Maik Brain, pubblica l’EP “Radio FM”, consolidando il suo stile distintivo. L’artista prosegue la sua ascesa con il successo dell’EP “5G”, che include featuring con artisti come Clementino, Nerone e L’Elfo, ottenendo un vasto consenso sui servizi di streaming.

Attualmente, Big Effe è impegnato nella realizzazione di un nuovo progetto discografico che si preannuncia il più maturo della sua carriera. Dopo “ESC/EX”, uscito il 6 giugno 2025, e con l’arrivo di “OFF”, Big Effe si prepara a stabilire una nuova solida posizione nella scena rap italiana, promettendo un’evoluzione musicale che catturerà l’attenzione di pubblico e critica.