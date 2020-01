Blizzard annuncia l’arrivo del Capodanno Lunare 2020 in Overwatch!

Festeggia l’Anno del Topo con amici, compagni di squadra e tutta la famiglia di Overwatch! Il Capodanno Lunare 2020 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Quest’anno sono disponibili nuove ricompense, perciò non dimenticare di accedere entro il 6 febbraio per arricchire la tua collezione.

NUOVA MODALITÀ DI GIOCO: BLITZ CLB

Cattura la Bandiera torna nell’Arcade per il Capodanno Lunare

Blitz CLB è una versione modificata di Cattura la Bandiera introdotta per l’evento di quest’anno

Le bandiere sono più vicine, nei punti in cui normalmente si giocano i tempi supplementari

Invece di catturarla tre volte, è necessario farlo sei volte

SFIDE SETTIMANALI

Le Sfide Settimanali fanno ritorno per l’evento Capodanno Lunare, permettendoti di sbloccare ricompense a tempo limitato vincendo nove partite

Le ricompense includono diverse icone, spray e modelli epici Settimana 1: Doomfist Monaco Settimana 2: Winston Bronzo Antico Settimana 3: Wrecking Ball Ritaglio su Carta



NUOVI OGGETTI COSMETICI

4 modelli leggendari Brigitte Opera Sombra Millevolti Moira Danzatrice Mascherata Lúcio Samul Nori

3 modelli epici

Icone, emote, spray

