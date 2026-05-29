Little Nightmares II Enhanced Edition arriva su Nintendo Switch 2: atmosfera da brivido per i fan

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia il lancio di Little Nightmares II Enhanced Edition su Nintendo Switch 2, portando la celebre avventura carica di suspense anche sulla nuova generazione della console Nintendo. Il titolo è ora disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ampliando così le piattaforme accessibili ai fan della saga.



In questa esperienza coinvolgente, i giocatori vestono i panni di Mono, un giovane bambino imprigionato in un mondo deformato dalle inquietanti trasmissioni di una misteriosa torre. Al suo fianco l'iconica Six, la ragazza dall'impermeabile giallo, insieme alla quale Mono cerca di svelare gli oscuri segreti del Ripetitore e di salvarla da un destino spaventoso.



L'atmosfera è tesa e avvolgente, con continui colpi di scena e ostacoli da superare. Nel corso del viaggio Mono e Six dovranno affrontare le insidie di chi popola questo universo distorto: Il viaggio però non sarà semplice e Mono e Six dovranno fronteggiare le tante minacce rappresentate dai terribili residenti di questo mondo.



Il look grafico e l'esperienza di gioco risultano ulteriormente migliorati grazie all'Enhanced Edition, pensata per sfruttare al meglio le capacità della nuova Nintendo Switch 2 oltre che delle altre piattaforme di nuova generazione. Il titolo promette di conquistare sia i vecchi fan sia chi si avvicina per la prima volta alla serie, con una narrazione silenziosa e ambientazioni inquietanti che sono ormai marchio di fabbrica della saga.



Il trailer di lancio italiano enfatizza le atmosfere cupe e la tensione del gameplay, mostrando alcune delle scene più iconiche dell'avventura. Little Nightmares II Enhanced Edition si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti delle storie oscure e dei puzzle platformer dall'anima horror.