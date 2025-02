BORO debutta subito nella top10 della classifica singoli di Spotify con “A CASA”

Dopo il straordinario successo del singolo “Cadillac”, certificato doppio disco di Platino e capace di conquistare la vetta della classifica singoli di FIMI/GFK, l’artista Boro fa il suo ritorno trionfante con il nuovo brano “A Casa” in collaborazione con Tony Boy. Il pezzo, pubblicato ieri, ha appena debuttato direttamente alla sesta posizione nella classifica singoli di Spotify Italia.

“‘A casa’ è un brano introspettivo scritto all’inizio dell’anno scorso. Ho iniziato l’anno in modo malinconico, pensando alla mancanza di una figura al mio fianco, alla mancanza di sentirmi veramente a casa. La collaborazione con Tony è nata in maniera spontanea: ero in studio e lui era appena tornato dai festeggiamenti di Capodanno. L’ho invitato a sentire cosa stessi registrando e ha amato il pezzo. L’ho invitato a registrarlo e da lì è nato tutto” – racconta l’artista.

Il brano “A Casa” si distingue per le sue sonorità urban e R&B, arricchite da influenze internazionali. La scrittura sincera di Boro, unita a un ritmo accattivante, si fondono creando un’esperienza emotiva che soddisferà le aspettative dei fan.

Il talento di Boro non è passato inosservato nel panorama musicale, con più di 11 dischi di Platino all’attivo. Iniziando la sua carriera nella musica a soli 17 anni, fondando il collettivo Iskido Gang, ha saputo conquistare il pubblico con la sua bravura da freestyler e le sue capacità artistiche.

Dopo il successo del singolo “Lento” in collaborazione con MamboLosco, che gli ha fruttato ben tre dischi di Platino e 110 milioni di stream, Boro ha continuato a consolidare la sua carriera con varie collaborazioni di successo. Il suo ultimo progetto discografico “Bendicion” ha raccolto più di 617 milioni di stream, confermando il talento e la versatilità dell’artista.

Con il lancio di “A Casa”, Boro dimostra ancora una volta di essere una presenza imprescindibile nel panorama musicale contemporaneo, regalando ai suoi fan un brano che li accompagnerà in un viaggio emozionale unico e coinvolgente.