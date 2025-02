BRADLEY SIMPSON: è uscito oggi l’album di debutto THE PANIC YEARS

Oggi, venerdì 28 febbraio, segna un momento cruciale nella carriera di Bradley Simpson: l’uscita di The Panic Years, il suo primo album da solista. Dopo anni di successi con i The Vamps, il cantante britannico presenta un progetto che unisce una sincera vulnerabilità a un raffinato tocco indie rock.

Ad accompagnare la pubblicazione dell’album, è già disponibile online la performance di Getting Clear per l’Amazon Curved Session, una dimostrazione dell’energia e della versatilità musicale dell’artista.

The Panic Years mostra una versione inedita di Bradley, che si afferma come una delle figure di spicco della nuova ondata di artisti britannici. Se con i The Vamps ha conquistato le classifiche pop, questo disco rappresenta una svolta musicale, spingendosi oltre le radici pop per abbracciare sonorità da cantautore con influenze rock psichedeliche e richiami agli anni ‘70 e ‘80.

L’album include i singoli già pubblicati, come Picasso, Cry At The Moon, Always Like This e Carpet Burn, ma esplora anche nuove dimensioni sonore. Tra i brani più evocativi spiccano Not Us Anymore, che incarna il lato più malinconico del pop indie, e Almost, una ballata emozionante. Un altro pezzo chiave è The Band’s Not Breaking Up, che suggerisce come il passato musicale di Simpson continuerà a influenzare il suo percorso futuro.

“Ho visto questo progetto come un’opportunità per esplorare la mia identità”, racconta Bradley Simpson. “Gli ultimi dieci anni sono stati un vortice incredibile e non so se ho mai avuto il tempo di guardare indietro. È difficile analizzare tutto ciò che è successo finché non ne sei fuori”.

Gran parte dell’album è nata nel suo home studio, ma ha visto anche la collaborazione di nomi di spicco del panorama musicale, tra cui BOOTS (Beyoncé), Ina Wroldsen (Rag ‘n Bone Man), Andrew Wells (RAYE) e Anthony Rossomano (The Libertines).

La performance di Getting Clear per l’Amazon Curved Session rappresenta una sintesi perfetta dell’approccio innovativo di Simpson. Il brano mescola funk potente ed energia rock, mettendo in risalto una voce che oscilla tra una forza controllata e un falsetto ipnotico. Una dimostrazione della sua capacità di adattarsi a diversi generi e di offrire interpretazioni coinvolgenti.

Per festeggiare l’uscita del suo primo album solista, Bradley Simpson darà il via oggi a un tour acustico nei negozi di dischi, partendo da Kingston. Ma il viaggio musicale non finisce qui: a maggio l’artista tornerà con un tour completo insieme alla sua band.

The Panic Years è disponibile in diversi formati, tra cui vinile nero ed ecologico, CD e cassetta, con speciali bundle e copie autografate.