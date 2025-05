BRESH: il 6 giugno esce il suo nuovo attesissimo album “MEDITERRANO”

A tre anni dall’uscita di “Oro Blu”, album certificato doppio platino, il cantautore genovese Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si prepara a lanciare il suo nuovo progetto discografico, “Mediterraneo”. L’album, già disponibile in pre-order, sarà ufficialmente disponibile dal 6 giugno e si annuncia come uno dei lavori più attesi dell’anno. Il progetto sarà disponibile in diverse versioni: Digitale, CD, LP (nei colori rosso e bianco) e un doppio LP (blu + trasparente), con le versioni in vinile disponibili dal 13 giugno. In esclusiva sul Sony Music Store, ci saranno anche edizioni autografate.

L’album promette di portare avanti il legame poetico di Bresh con il mare e la Liguria, temi ricorrenti nella sua scrittura. Tra i brani presenti in “Mediterraneo” vi sono “Umore Marea” e “La Tana del Granchio”. Quest’ultimo è stato certificato oro e ha avuto un notevole successo nelle classifiche italiane, rimanendo per cinque settimane nella Top 10 della classifica FIMI/GfK e in quella di Spotify Top 50 Italia. “Umore Marea”, prodotto da SHUNE, fotografa, con immagini precise e immediate tipiche della scrittura di Bresh, quella sensazione di incertezza e di precarietà emotiva.

Il lancio di “Mediterraneo” è accompagnato da un suggestivo trailer girato a Tenerife, con la regia di Emanuele Cantò, che cattura l’essenza del concept dietro al progetto. La colonna sonora del trailer è opera di Shune, Michele Bargiggia e Rocco Biazzi, mentre l’executive producer è Giulia Burti.

Quest’estate, Bresh sarà impegnato nel “Marea Tour” che lo vedrà calcare i palchi dei principali festival e location italiane. A partire da ottobre, sarà protagonista per la prima volta di un tour nei palasport. Le date estive includono mete come Bari, Benevento, Senigallia, Alba, Cinquale e Montesilvano, mentre a partire dal 25 ottobre la tournée nei palasport partirà da Jesolo e toccherà città come Roma, Milano e Bologna.

Con 28 certificazioni platino e 9 oro, Bresh si conferma come una delle voci più interessanti della scena musicale italiana, capace di fondere il rap con il cantautorato, offrendo uno stile espressivo e di grande impatto visivo.