BRESH: questa estate torna a esibirsi dal vivo con il “MAREA TOUR”

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Bresh è pronto a tornare dal vivo con un doppio appuntamento: prima con il suo debutto nei palasport, la cui data zero è fissata per il 25 ottobre a Jesolo, e poi con il Marea Tour, che lo porterà in giro per l’Italia nei principali festival estivi.

Con il Marea Tour, Bresh attraverserà la penisola, portando sui palchi italiani la sua energia e i brani che lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo. La sua presenza nei festival estivi conferma il grande seguito del cantante, che negli ultimi anni ha collezionato numerosi successi.

Intanto, continua il momento d’oro per “La tana del granchio”, il singolo con cui Bresh ha debuttato a Sanremo. Il brano, scritto dallo stesso artista con Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri e Luca Ghiazzi, e prodotto da Dibla, JIZ e SHUNE, è disponibile anche in una speciale versione in vinile 45 giri. Il pezzo si mantiene stabile da sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e della classifica italiana di Shazam, oltre ad aver conquistato per cinque settimane consecutive la Top 10 FIMI/GfK tra i singoli più venduti.

Uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo Festival di Sanremo è stata la performance di Bresh e Cristiano De André, che hanno reso omaggio a Fabrizio De André con una speciale versione live di “CRÊUZA DE MÄ”. Inizialmente pensata solo per la serata dedicata alle cover, l’esibizione ha ricevuto un’accoglienza straordinaria dal pubblico, spingendo gli artisti a pubblicare la versione digitale della canzone sulle piattaforme streaming.