Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il trailer d’annuncio del videogioco di Holly e Benji

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare un nuovo gioco di calcio arcade basato sul franchise di Captain Tsubasa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che sarà disponibile nel 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Finalmente anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa su PlayStation®4, Nintendo Switch™ e PC, con una nuova esperienza di calcio contraddistinta dalle azioni esaltanti e le inquadrature spettacolari che hanno reso tanto celebre questa licenza. Captain Tsubasa: Rise of New Champions offre una grafica in stile anime e un gameplay accessibile, oltre a una serie di modalità che sapranno conquistare tutti i fan del calcio sia in campo che fuori!

“Poter portare la licenza di Captain Tsubasa nel mercato occidentale con un nuovo gioco di calcio è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Questo titolo non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!”

