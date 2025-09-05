Connect with us

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video "LE VOCALI"

Carolina Benvenga, l’amatissima attrice e conduttrice nota come il volto familiare della TV dei ragazzi, torna a far parlare di sé con un nuovo video musicale che promette di essere il nuovo tormentone tra i più piccoli. Il suo nuovo brano, “Le Vocali”, è finalmente online, accompagnato da un divertente e coloratissimo video ufficiale che trasforma l’alfabeto in un gioco musicale coinvolgente. Questo nuovo progetto musicale non è solo un inno alla gioia, ma una vera e propria esperienza di apprendimento che stimola la curiosità e la memoria dei bambini.

La canzone, un mix esplosivo di ritmo e insegnamento, rappresenta la colonna sonora perfetta per il ritorno tra i banchi di scuola, rendendo l’inizio dell’anno scolastico un momento speciale e divertente.  comunicato.

Fortemente apprezzata dai genitori, Carolina Benvenga continua a essere un fenomeno virale grazie anche alla sua capacità unica di connettersi con i bambini e le loro famiglie. “A dimostrazione che le canzoni di Carolina conquistano proprio tutti, a luglio è uscito il video comico con protagonista Carolina Benvenga in collaborazione con Ciro Priello dei The Jackal: un’esilarante dedica a tutti quei genitori che cercano (invano) di resistere alle canzoni dei figli … ma che, alla fine, se ne innamorano anche loro!”

Prossimamente, Carolina tornerà sui palchi con il suo spettacolo “Un Magico Natale con Carolina”, un evento atteso da famiglie di tutta Italia e che continuerà a consolidare il suo prestigio nel mondo dell’intrattenimento per ragazzi. La carriera di Carolina Benvenga, nata metà romana e metà salentina, è costellata di successi sin da quando, all’età di 8 anni, ha esordito nel mondo dello spettacolo e ha lavorato con maestro Abbas Kiarostami. Il suo percorso professionale è segnato dalla volontà di dedicarsi ai giovani, portando sui piccoli schermi messaggi educativi e positivi che la identificano come una sorta di “Mary Poppins 2.0”.

 

