CCCP – Fedeli alla Linea: Il Ritorno del Gran Gala Punkettone e l’Ultima Chiamata

Il 28 marzo sarà un giorno speciale per tutti i fan dei CCCP – Fedeli alla Linea, poiché verrà rilasciata la registrazione audio e video del memorabile spettacolo “Gran Gala Punkettone” tenutosi al Teatro Valli di Reggio Emilia lo scorso ottobre 2023, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “FELICITAZIONI!”. Ma le sorprese non finiscono qui, il 21 marzo ci sarà una proiezione speciale del Gran Gala Punkettone al Teatro Valli di Reggio Emilia, con la presenza della stessa band.

Quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti, i CCCP – Fedeli alla Linea, una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano, si sono ritrovati sul palco per festeggiare l’inaugurazione di FELICITAZIONI!, attirando oltre 45mila visitatori”.

Lo spettacolo, diretto da Fabio Cherstich, ha visto la partecipazione di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, e Danilo Fatur, insieme a Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi. I formati disponibili includono CD + DVD, LP + DVD e un Box speciale con CD, LP, DVD e booklet fotografico.

Ma le grandi novità non finiscono qui, infatti, i CCCP – Fedeli alla Linea saranno protagonisti di un ultimo tour intitolato “CCCP – ultima chiamata”, che prenderà il via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma e toccherà varie città italiane come Milano, Napoli, Bari, Padova e Taormina.

Sarà un tour imperdibile per tutti gli amanti della musica punk e rock italiana, che avranno l’opportunità di rivivere l’energia e l’intensità che solo i CCCP – Fedeli alla Linea sanno trasmettere.