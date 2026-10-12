Chery Group protagonista al Mondial de l'Auto di Parigi con cinque novità per l'Italia

Chery Group presenta al Salone di Parigi 2026 i nuovi Tiggo 9 e 8 plug-in hybrid, la citycar elettrica Chery Q e le crossover OMODA 4 e 5, con focus sul mercato italiano.

Chery Group si presenta con forza al Mondial de l'Auto di Parigi, proponendo una gamma rinnovata di modelli che rispondono alle esigenze di un pubblico europeo sempre più attento alla tecnologia e alla sostenibilità.

Il Salone, aperto dal 12 al 18 ottobre, è l'occasione scelta dal marchio cinese per portare sotto i riflettori ben cinque veicoli che coinvolgeranno direttamente il mercato italiano: i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8 saranno disponibili nelle concessionarie da novembre, mentre la citycar elettrica Chery Q, la OMODA 4 e la nuova OMODA 5 faranno il loro ingresso in Italia nel 2027. Tutti i modelli sono esposti su due stand affiancati di oltre 480 metri quadrati, presso il padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles.

OMODA & JAECOO aprono la serie di conferenze stampa alle 14:10, seguiti da CHERY alle 14:35, entrambe trasmesse in diretta streaming. Alle 14:50, il gruppo firmerà un accordo con fornitori europei per rafforzare la localizzazione della filiera in Europa, un passo importante per lo sviluppo sostenibile del brand.

CHERY punta sulla famiglia con innovazione e praticità. La nuova Tiggo 9 Super Hybrid, ammiraglia della gamma, offre sette posti (2+3+2), un enorme bagagliaio da 2.065 litri, trazione integrale e un sistema che combina un motore 1.5 TGDi con tre motori elettrici per una potenza complessiva di 428 CV e 580 Nm. La batteria da 34,46 kWh assicura fino a 140 km in modalità elettrica (WLTP) e ben 1.050 km totali; lo scatto 0-100 km/h si copre in soli 5,4 secondi, con capacità di traino fino a 1.500 kg. La Tiggo 8 Super Hybrid, con dimensioni leggermente inferiori (4,72 metri di lunghezza) e trazione anteriore, sviluppa 279 CV e 365 Nm, fino a 90 km in elettrico WLTP e 1.090 km totali.

La Chery Q introduce la citycar elettrica compatta: 4,19 metri di lunghezza e 1,81 di larghezza ottimizzano spazio e manovrabilità urbana. Spiccano un bagagliaio posteriore da 375 litri, un vano anteriore da 70 litri e funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il powertrain da 121 CV garantisce ricarica ultra-rapida dal 30 all'80% in meno di 17 minuti, con una batteria da 52 kWh prevista al lancio italiano, atteso nel 2027.

Novità crossover: OMODA 4 e la rinnovata OMODA 5. La OMODA 4, presentata in anteprima a Torino, è un crossover full hybrid lungo 4,42 metri: il sistema SHS-H eroga 224 CV e consente uno 0-100 km/h in 8,1 secondi, con un bagagliaio da 346 a 1.126 litri. Arriverà nella prima parte del 2027 in versione Pure e Premium e punta a un pubblico giovane grazie a un design Cyber Mecha e a un abitacolo intelligente che si adatta alle abitudini dell'utente. Una curiosità: il team di design ha un'età media di 28 anni, a testimonianza dell'approccio innovativo.

La nuova OMODA 5, già nota sul mercato italiano dal 2024, debutta in versione restyling e in anteprima europea. Ora più lunga (4,54 metri) e con un passo maggiorato (2,63 metri), offre maggiore comfort interno e uno stile ispirato alla OMODA 7. L'abitacolo è totalmente rinnovato con plancia ridisegnata, sedili con poggiatesta integrato, quadro strumenti da 8,9 pollici e display centrale da 15,6 pollici. La dotazione di serie include sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, funzioni di massaggio e memoria, tetto panoramico, impianto audio a otto altoparlanti, telecamera a 540 gradi, sette airbag e venti sistemi di assistenza alla guida. Il motore è affidato al sistema full hybrid SHS-H di quinta generazione, con 224 CV e 295 Nm.

La partecipazione di Chery Group al salone parigino segna un nuovo capitolo per la presenza del marchio in Europa e, in particolare, in Italia. Le novità presentate confermano l'impegno verso prodotti tecnologicamente avanzati pensati per un pubblico moderno e attento alla sostenibilità.