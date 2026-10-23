Chery rafforza l'impegno globale con IUCN e UNICEF: educazione e tecnologie verdi in primo piano

Una giornata all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione ha segnato il recente CHERY International User Summit 2026 a Wuhu. L'evento ha visto giornalisti, partner e clienti da tutto il mondo impegnati in una pedalata di 10,6 km intorno a un parco lacustre, partecipando alla Ride Green Life e registrando in tempo reale l'impronta di carbonio tramite QR code.



La tutela della natura e della biodiversità è al centro del programma One Nature, One Future, sviluppato assieme all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Durante il summit, IUCN ha presentato Nature 2030: One Nature, One Future, un programma quadriennale in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montréal.



Dal 2024, la partnership globale Cherish the Nature tra CHERY e IUCN si sviluppa in progetti concreti per la tutela della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'educazione ambientale e il sostegno alle comunità locali.



Deciso anche il sostegno all'educazione: dal 2023, il gruppo CHERY ha destinato 12 milioni di dollari all'UNICEF per programmi educativi in Messico, Cina, Sudafrica, Turchia, Indonesia e Vietnam. In Cina si supporta l'insegnamento delle materie STEM nelle scuole rurali, mentre in Sudafrica si sperimentano strumenti basati su intelligenza artificiale per la valutazione delle competenze e programmi nazionali di coding. In Vietnam e Indonesia l'obiettivo è sviluppare competenze digitali e ambientali tra bambini e adolescenti; in Turchia si aiutano i giovani colpiti da terremoti a tornare in aule sicure. In Messico, CHERY mira a dimezzare entro il 2030 il numero di bambini con difficoltà di lettura e comprensione. Quest'anno una delegazione ha visitato i progetti in Messico insieme a Kitty van der Heijden, Vice Direttrice Esecutiva dell'UNICEF.



Non mancano le tecnologie all'avanguardia presentate da CHERY durante il summit: il Volt-dragon Charger per ricarica ultrarapida megawatt che offre fino a 500 km di autonomia in soli 5 minuti. Accanto a questa, la tecnologia V2G consente alle auto di ricaricarsi nelle ore di bassa richiesta e di restituire energia alla rete elettrica urbana durante i picchi di consumo, trasformando il veicolo in un accumulatore mobile.



Fondata a Wuhu nel 1997, CHERY ha recentemente superato i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo, con una rete che copre oltre 130 paesi e 7 milioni di clienti esteri. La società si distingue anche per l'integrazione di oltre 400 tecnologie avanzate, dal sistema super ibrido CSH alla batteria Rhino e a soluzioni di intelligenza artificiale per la guida assistita. Nel 2026, l'azienda ha fatto il suo ingresso nella classifica Fortune Global 500, registrando 41,778 miliardi di dollari di ricavi.



Con queste iniziative, CHERY si conferma tra i protagonisti mondiali impegnati su più fronti: dall'innovazione green allo sviluppo sociale, mettendo al centro bambini, comunità locali e il futuro della mobilità sostenibile.