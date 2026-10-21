Citroën celebra i 40 anni della AX ad Auto e Moto d'Epoca 2026 a Bologna

Citroën protagonista ad Auto e Moto d'Epoca 2026 a BolognaFiere con la AX, icona compatta degli anni Ottanta e Novanta nella mobilità europea.

Citroën sarà tra i protagonisti dell'edizione 2026 di Auto e Moto d'Epoca, che si terrà dal 22 al 25 ottobre presso BolognaFiere. L'appuntamento, ormai un riferimento per appassionati e collezionisti, vedrà la partecipazione attiva del Club Storico Peugeot Citroën Italia, federato ASI, ufficialmente dedicato ai marchi francesi del gruppo Stellantis.

Sotto i riflettori di quest'anno c'è la Citroën AX, che compie quarant'anni. Presentata per la prima volta nel 1986, la AX si è imposta come una delle vetture più rappresentative della mobilità europea tra gli anni Ottanta e Novanta, diventando simbolo di innovazione e praticità. Oltre 2,4 milioni di esemplari prodotti hanno segnato un successo industriale e commerciale importante per la Casa francese. Compatta e leggera, la AX ha saputo conquistare una generazione di automobilisti europei grazie a un design orientato all'efficienza e a soluzioni tecniche innovative.

"Il progetto della piccola Citroën AX nacque nel 1981 quando si iniziò a pensare a una vettura moderna, economica e leggera capace di offrire cinque posti a sedere in 3,5 m di lunghezza. Nacque AX, una berlina solida a trazione anteriore con motore trasversale in un cofano davvero compatto. Grande importanza vene data all'abitabilità e la carrozzeria era molto leggera con scocca autoportante e lamiere elettrosaldate... La nuova Citroën AX venne presentata al Salone di Parigi del 1986, e la campagna stampa che seguì il lancio fu originale ed impattante: con lo slogan 'Révolutionnaire!', AX filò veloce sulla Grande Muraglia Cinese; nel 1988 con 'Opération Dragon' 140 giovani europei percorsero più di 4500 km in AX partendo da Shenzhen per arrivare fino a Pechino."

Il modello si affermò non solo per le sue doti di comfort e versatilità, ma anche per le versioni sportive come la GT e la Gti, e per l'introduzione di un proprio campionato rallye, l'AX Cup. Prodotta inizialmente nello storico stabilimento di Aulnay-sous-Bois a Parigi e poi a Vigo in Spagna, la AX rimase in produzione fino al 1998, venendo poi sostituita dalla Saxo.

Lo stand Citroën al Padiglione 25, B31, sarà luogo d'incontro per soci, appassionati e visitatori, offrendo inoltre la possibilità di conoscere le attività e i servizi offerti dal Club Storico Peugeot Citroën Italia. L'evento rappresenta un'importante occasione di condivisione e valorizzazione del patrimonio automobilistico francese, promuovendo la cultura e il collezionismo legati ai marchi storici di Stellantis.

Auto e Moto d'Epoca 2026 conferma così Bologna come punto di riferimento nazionale per i cultori della memoria automobilistica, dando risalto alla Citroën AX, regina indiscussa delle compatte di un'epoca che ancora oggi suscita entusiasmo tra gli appassionati.