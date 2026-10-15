Citroën lancia il sito immersivo dedicato al nuovo 2 CV Concept: nasce la community dei Lovers

Citroën apre una piattaforma digitale per 2 CV Concept, per offrire un'esperienza immersiva, contenuti esclusivi e spazio per la community degli appassionati.

Citroën presenta una nuova era per la sua icona leggendaria lanciando una piattaforma digitale interamente dedicata al 2 CV Concept, per offrire agli appassionati un viaggio unico nel cuore di una delle vetture più amate di sempre.

La nuova piattaforma digitale nasce pochi giorni dopo la presentazione della 2 CV Concept, e si distingue per la sua capacità di offrire molto più di una semplice vetrina di prodotto: si tratta di un vero ambiente immersivo che invita utenti e curiosi a scoprire il mondo del Concept in tutte le sue sfumature.

Citroën propone quindi un invito aperto a vivere dall'interno la 2 CV Concept, riscoprendo la filosofia che ha reso celebre la piccola francese: una generazione di automobilisti, un simbolo di libertà e ora anche una visione contemporanea della mobilità. L'esperienza online consente di esplorare in modo interattivo l'eredità rivisitata del modello e tutte le innovazioni che caratterizzano la nuova concezione elettrica.

I visitatori che navigano la piattaforma possono scoprire dettagli sul design iconico, la silhouette inconfondibile, e la nuova motorizzazione 100% elettrica. Un approccio che unisce semplicità, ingegnosità e ottimismo, reinterpretando il sogno della 2 CV in chiave moderna.

L'iniziativa coinvolge direttamente la vasta community degli appassionati: attraverso la sezione "2 CV Lovers" è possibile condividere ricordi, aneddoti e fotografie, celebrando la storia della 2 CV che resta, ancora oggi, l'auto più collezionata al mondo. La piattaforma include anche contenuti esclusivi dallo stand Citroën al Salone dell'Automobile di Parigi, offrendo dietro le quinte, immagini, e aggiornamenti in tempo reale direttamente dall'evento.

La 2 CV Concept diventa così protagonista digitale e fisica, punto d'incontro tra tradizione e innovazione. Per chi volesse portare a casa un ricordo tangibile di questa rinascita, la sezione "The Shop" propone una selezione esclusiva di prodotti ispirati al mondo 2 CV, con oggetti pensati per vivere ogni giorno lo spirito della mitica utilitaria.

Time 2 meet again: l'esperienza digitale rappresenta una finestra privilegiata sull'evento parigino, ma è anche un tributo all'unione tra passato e futuro. Per chi non può essere presente, la nuova piattaforma permette di vivere da protagonisti la rivoluzione del 2 CV Concept e di entrare a far parte di una community internazionale di veri Lovers.