Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Clint Eastwood porta sul piccolo schermo il suo nuovo capolavoro, “GIURATO NUMERO 2”, che sarà presentato in prima visione lunedì 15 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Gli appassionati potranno godere del film anche in qualità 4K, grazie all’offerta Sky.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, “GIURATO NUMERO 2” si presenta come un intenso legal thriller, intriso di tensione morale e psicologica, che esplora il delicato equilibrio tra giustizia e verità. Il film racchiude una storia profonda e toccante che spinge a riflettere sul peso delle proprie scelte e responsabilità individuali. Al centro della trama troviamo Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult, il quale si trova a dover affrontare un difficile dilemma morale durante il suo incarico di giurato in un importante processo per omicidio.

A completare un cast stellare, insieme a Hoult, ci sono attori del calibro di Toni Collette, J.K. Simmons e Kiefer Sutherland. Questa pellicola segna il 42° film di Eastwood, un regista che, a 93 anni, continua a brillare nel mondo del cinema e che torna a uno dei suoi temi preferiti: il conflitto tra la coscienza personale e la legge.

*Sky Cinema rende omaggio alla straordinaria carriera di Eastwood con la programmazione speciale “Clint Eastwood Mania”, che andrà in onda su Sky Cinema Collection dal 13 al 19 settembre*. Tra i 16 film in programmazione, spiccano titoli iconici come “POTERE ASSOLUTO”, “MILLION DOLLAR BABY” e “GRAN TORINO”, oltre a capolavori dalla regia inconfondibile come “MYSTIC RIVER” e “SULLY”.

Una rassegna imperdibile, dunque, che celebra un autore pubblico e privato, poliedrico e sempre capace di introspezioni di grande profondità, capace di tenere incollati milioni di spettatori con la sua narrazione asciutta e potente.