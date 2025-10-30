Connect with us

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Published

Il 12 dicembre segna l’uscita di una speciale riedizione dell’album di debutto di Craig David, “Born To Do It”, per il suo 25° anniversario. L’album, che sarà disponibile in formato digitale e in doppio vinile dorato, ha rappresentato un punto di svolta per la musica UK garage e R&B nel Regno Unito al momento della sua prima pubblicazione nel 2000. Debuttando al primo posto nelle classifiche britanniche, è stato l’album di debutto più venduto di sempre da parte di un artista solista maschile nel Regno Unito.

Tra i singoli memorabili estratti dall’album ci sono “Fill Me In”, “7 Days” e “Walking Away”, mentre “Rewind” segna una straordinaria collaborazione con gli Artful Dodger. Durante questo periodo, Craig David è stato insignito di tre Ivor Novello Awards, quattro MOBO Awards, e ha ricevuto due nomination ai Grammy e due MTV Europe Awards. L’album ha ottenuto sei dischi di platino nel Regno Unito e certificazioni internazionali in paesi come Stati Uniti, Australia, Germania e Francia.

L’edizione del 25° anniversario è arricchita con contenuti inediti, tra cui remix e brani b-side mai pubblicati su piattaforme digitali. Un notevole contributo è dato dal remix Blacksmith R&B Rerub di “Rendezvous” con Know ?uestion e il remix di “7 Days” di DJ Premier con la collaborazione di Mos Def. Inoltre, sono incluse due canzoni che erano inizialmente esclusive per il mercato americano dell’album: “Key To My Heart” e “Fill Me In (Part 2)”.

Craig David riflette sull’impatto personale e professionale dell’album con emozione: «25 anni fa il mio mondo cambiò. “Born To Do It” uscì e la vita che avevo solo immaginato da bambino divenne realtà. Questo album è cresciuto da momenti vissuti con mia madre, dal girare per negozi di dischi a Londra al cantare le canzoni nel nostro appartamento. Lei ha sostenuto i miei sogni e ha creduto in me molto prima che lo facessi io. L’album deve anche moltissimo all’ispirazione di mio padre e alle innumerevoli ore passate da solo con il mio Walkman. Sono cresciuto in un complesso di case popolari, scrivendo canzoni che contenevano i miei sogni, senza immaginare che un giorno avrebbero preso il volo. Incontrare Mark Hill fu determinante nel plasmare questo disco. Porterò sempre con me il ricordo del tempo trascorso in studio e della magia che abbiamo creato. Sono grato per il viaggio che questo album mi ha fatto compiere e per l’amore che continuate a dimostrarmi dopo tutti questi anni. È toccante e bellissimo sapere che ancora oggi risuona così profondamente».

Questo anniversario non celebra soltanto un album, ma sottolinea anche la duratura carriera di Craig David che ha continuato a sfornare successi e a segnare la cultura musicale. In supporto al suo anniversario, Craig terrà concerti speciali a Londra nel prossimo aprile, sottolineando ancora una volta il legame indissolubile con i suoi fan.

