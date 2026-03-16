Crisi in Medio Oriente e referendum sulla giustizia: i temi di domani a “È sempre Cartabianca”

Domani, martedì 17 marzo, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata ci saranno due grandi temi di stretta attualità: le conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente e il rush finale dei leader politici in vista del referendum sulla giustizia.

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi degli effetti economici dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, un’azione che ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici globali. L’aumento dei prezzi di petrolio e gas sta infatti incidendo pesantemente sui costi di diesel e benzina, generando difficoltà crescenti per molte famiglie italiane.

Il programma approfondirà come le tensioni internazionali si riflettano sul potere d’acquisto e sulla stabilità economica interna, con commenti e analisi di esperti del settore energetico ed economico. Gli spettatori potranno seguire il dibattito e comprendere meglio l’impatto concreto che l’attuale scenario geopolitico sta avendo sull’Italia e sull’Europa.

Nella seconda parte della serata, l’attenzione si sposterà sulla politica interna, con il tema del referendum sulla giustizia ormai alle porte. I leader della maggioranza e dell’opposizione si preparano al rush finale, intensificando la campagna e le dichiarazioni pubbliche. L’appuntamento offrirà un quadro aggiornato sulle diverse posizioni in campo e sulle strategie adottate dai principali protagonisti della scena politica italiana.

La puntata di domani promette dunque di essere densa di contenuti e di confronto. È sempre Cartabianca si conferma come uno spazio di approfondimento dove attualità, politica e analisi economica si intrecciano per offrire ai telespettatori una visione completa degli scenari che stanno influenzando la vita del Paese.

L’appuntamento è per domani sera, 17 marzo, in prima serata su Retequattro.