Da adesso in digitale “IN UN MONDO DI STRONZI”, il nuovo brano di FABRIZIO MORO

“In un mondo di stronzi”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è finalmente disponibile da oggi in digitale. Composto insieme a Roberto Cardelli e prodotto da Katoo, il brano segna il ritorno del cantautore romano sulla scena musicale, anticipando il decimo album in studio della sua carriera: “Non ho paura di niente”, in uscita il 14 novembre.

«Quando avevo 12 anni mi chiudevo in una stanza al buio, con la musica alta, e immaginavo di stare sul palco», racconta Moro. «Inventavo canzoni, convinto che davanti a me ci fosse un pubblico. Questo “vizio” mi è rimasto ancora oggi e non credo che se ne andrà mai. Ogni volta che scrivo un album, immagino anche il “concerto” di quell’album».

Il nuovo lavoro discografico “Non ho paura di niente” sarà disponibile esclusivamente in formato fisico, con edizioni speciali in CD, vinile, e musicassetta, compresa una versione deluxe in vinile green purple a tiratura limitata. Gli appassionati avranno l’opportunità di acquistare un bundle esclusivo che include la musicassetta, una shopper e un poster, disponibile in pre-order fino al 30 settembre. Acquistando il bundle, si potrà partecipare a un evento di pre-ascolto esclusivo dell’album il 25 ottobre a Roma.

Classe 1975, Fabrizio Moro vanta una carriera di oltre venticinque anni, con 9 album in studio, diversi EP e una serie di partecipazioni di successo al Festival di Sanremo. Ha ottenuto riconoscimenti anche come regista, con la recente opera cinematografica “Ghiaccio”. Mosso dalla passione e da una carriera ricca di successi, Moro continua a ispirare il suo pubblico attraverso la sua musica e la sua visione artistica.