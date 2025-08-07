Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Published

Dopo il successo riscosso nei teatri ed arene di Napoli e Roma, Stefano De Martino è pronto a portare il suo sorprendente spettacolo “Meglio Stasera Summer Tour 2025” attraverso la Campania. Dopo una stagione televisiva di successo con “Affari tuoi” su Rai 1 e “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, De Martino si rivolge nuovamente al suo pubblico estivo.

Quattro le tappe previste nel mese di agosto: il 14 al Teatro Negombo di Ischia, il 16 alla Certosa di San Lorenzo a Padula, il 17 all’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori e il 22 all’Arena dei Templi a Paestum. “Questo tour è un lungo abbraccio con il pubblico ed io sono grato per ognuno che viene a vedermi,” ha dichiarato De Martino, sottolineando l’importanza e l’emozione di esibirsi nella sua terra natale. “Giocare in casa mi fa sentire da un lato più tranquillo, ma dall’altro sento più responsabilità. So che il pubblico della Campania è esigente ed esperto, ma io sono pronto per offrire una bella serata”.

Lo spettacolo “Meglio Stasera” è un’esperienza a 360 gradi che mette in evidenza il talento versatile di De Martino come crooner, danzatore e intrattenitore. Con l’accompagnamento degli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretta dal Maestro Pino Perris, e un corpo di ballo di 4 ballerini, il pubblico può aspettarsi due ore di pura energia. Oltre ai classici della musica italiana, l’artista intreccia monologhi umoristici e momenti di improvvisazione che riflettono il suo percorso personale e professionale, dai suoi inizi a Torre Annunziata sino ai palcoscenici più prestigiosi.

“Meglio Stasera” è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino con la collaborazione ai testi di Francesco Velonà, mentre la regia è curata da Cassini e le coreografie da Andrea Larossa. Prodotte da ITC 2000 e Best Live, le date campane vedono l’organizzazione di Anni 60 Produzioni. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Stefano De Martino promette un evento carico di emozioni e sorprese, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso uno spettacolo ricco di ironia e passione.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: la vita di Nino D’Angelo rivive al Festival di Venezia

Tecnologia

Huawei, benessere a filo d’acqua: sport outdoor e tecnologia per un’estate attiva

Società

Scontro commerciale USA-UE, Caso Bayesian e Delitto di Garlasco: la puntata conclusiva di “Quarta Repubblica”

Tecnologia

OPPO e Hasselblad: Rinnovata la Partnership per un Sistema di Imaging di Nuova Generazione

Società

Venerdì Sera a “Quarto Grado”: indagini in corso su Chiara Poggi e Liliana Resinovich

Focus

BYD diventa Global Automotive Partner dell’Inter: accordo triennale

Società

Su Real Time “Persone Medicina”: la nuova docu-serie su salute mentale e relazioni

Spettacolo

Mika: un’estate di musica e due date in Italia per il tour 2026

Società

“Zona Bianca”: nuovi sviluppi sul Caso Garlasco e la questione urbanistica di Milano

Spettacolo

Sting incanta Villa Manin per il tour Sting 3.0: emozioni e successi intramontabili

Spettacolo

MTV Cribs Italia: Wanda Nara apre le porte del suo attico milanese

Motori

Tesla accelera in Italia: nuovi Tesla Center a Roma Nord e Bari per rafforzare la presenza nel Centro-Sud

Motori

Honda: torna a settembre il tour “Corsica Mon Amour”

Motori

BMW Motorrad Italia e “I Bambini delle Fate”: un viaggio in Indonesia all’insegna dell’inclusione sociale

Spettacolo

ULTIMO: 250.000 biglietti venduti per il concerto più grande di sempre

Spettacolo

FANTOMEL & KATE LINN: “Dame un Grr” è la hit virale del momento

Spettacolo

MARCO MASINI: tre nuove date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Motori

Hankook Dynapro AT2 Xtreme: il nuovo pneumatico all-terrain che unisce comfort, trazione e lunga durata

Spettacolo

Fabri Fibra conquista il Disco d’Oro con “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Alpine brilla al Goodwood Festival of Speed con l’A110 R Ultime

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

WOLF ALICE: è uscito “WHITE HORSES”, il nuovo brano contenuto in “THE CLEARING”

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Giochi

Metal Eden: il nuovo FPS Sci-Fi di Reikon Games Arriva il 2 Settembre

Motori

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Test

BMW Serie 2 Gran Coupé: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Range Rover Sport SV Carbon: il massimo del lusso dinamico in fibra di carbonio

Giochi

Farming Simulator 25: Mercedes-Benz entra in campo con nuovo Trucks Pack

Spettacolo

L’Arena di Verona ospita un tributo stellare per i 90 anni di Luciano Pavarotti

Spettacolo

Apple TV+: arriva la terza stagione di “Invasion”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Il 13 e 14 settembre avrà luogo a Roma la finale della 24ª edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica. L’evento si...

7 ore ago

Spettacolo

WOLF ALICE: è uscito “WHITE HORSES”, il nuovo brano contenuto in “THE CLEARING”

  La band britannica multiplatinata Wolf Alice, famosa per le candidature ai GRAMMY Awards e vincitrice di un BRIT Award e del MERCURY PRIZE,...

7 ore ago

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Il PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato si prepara a celebrare un’edizione straordinaria. Dal 28 agosto a inizio ottobre 2025, la rassegna...

1 giorno ago

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

L’atmosfera di magia e nostalgia torna prepotentemente con l’uscita di “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo”, il tanto atteso sequel del classico Disney del...

1 giorno ago