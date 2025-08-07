Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Dopo il successo riscosso nei teatri ed arene di Napoli e Roma, Stefano De Martino è pronto a portare il suo sorprendente spettacolo “Meglio Stasera Summer Tour 2025” attraverso la Campania. Dopo una stagione televisiva di successo con “Affari tuoi” su Rai 1 e “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, De Martino si rivolge nuovamente al suo pubblico estivo.

Quattro le tappe previste nel mese di agosto: il 14 al Teatro Negombo di Ischia, il 16 alla Certosa di San Lorenzo a Padula, il 17 all’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori e il 22 all’Arena dei Templi a Paestum. “Questo tour è un lungo abbraccio con il pubblico ed io sono grato per ognuno che viene a vedermi,” ha dichiarato De Martino, sottolineando l’importanza e l’emozione di esibirsi nella sua terra natale. “Giocare in casa mi fa sentire da un lato più tranquillo, ma dall’altro sento più responsabilità. So che il pubblico della Campania è esigente ed esperto, ma io sono pronto per offrire una bella serata”.

Lo spettacolo “Meglio Stasera” è un’esperienza a 360 gradi che mette in evidenza il talento versatile di De Martino come crooner, danzatore e intrattenitore. Con l’accompagnamento degli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretta dal Maestro Pino Perris, e un corpo di ballo di 4 ballerini, il pubblico può aspettarsi due ore di pura energia. Oltre ai classici della musica italiana, l’artista intreccia monologhi umoristici e momenti di improvvisazione che riflettono il suo percorso personale e professionale, dai suoi inizi a Torre Annunziata sino ai palcoscenici più prestigiosi.

“Meglio Stasera” è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino con la collaborazione ai testi di Francesco Velonà, mentre la regia è curata da Cassini e le coreografie da Andrea Larossa. Prodotte da ITC 2000 e Best Live, le date campane vedono l’organizzazione di Anni 60 Produzioni. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Stefano De Martino promette un evento carico di emozioni e sorprese, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso uno spettacolo ricco di ironia e passione.