Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Il 4 settembre 2025 segna una data memorabile per tutti gli appassionati di rock: gli Oasis hanno pubblicato una nuova versione live di “Wonderwall”, registrata al Croke Park di Dublino. Questo brano rappresenta la quintessenza della reunion tanto attesa della band e celebra l’incredibile accoglienza del loro tour mondiale, Oasis Live ‘25. È stato durante una delle due serate sold-out del 16 agosto che è stata incisa questa magnifica interpretazione, di fronte a oltre 160.000 fan accorsi per vivere un momento definito da Dublin Live come il ‘concerto più celebrativo nella storia della musica irlandese’.

Questa nuova uscita si aggiunge a una serie di brani live pubblicati negli ultimi mesi, che includono “Bring It On Down” da Edimburgo, “Slide Away” da Cardiff, “Cigarettes & Alcohol” da Manchester e “Little By Little” da Londra. L’edizione live di “Wonderwall” coincide inoltre con la parte nordamericana del tour, che ha già visto esibirsi la band in cinque concerti sold-out, inclusi spettacoli spettacolari a Toronto, Chicago ed East Rutherford.

Con il Live ‘25 Tour, gli Oasis hanno toccato 22 delle 41 date previste nel loro itinerario globale. Questo evento epocale, descritto dal Sunday Times come ‘il più grande ritorno rock della storia’, continua a suscitare entusiasmo sia tra i fan sia tra i critici, essendo celebrato come ‘il momento culturale dell’anno – forse addirittura del decennio’ da Rolling Stone UK.

In parallelo, l’Oasismania non accenna a diminuire nel Regno Unito, dove la raccolta di singoli “Time Flies… 1994-2009” ha nuovamente conquistato la vetta della Official UK Album Chart. In vista del 30° anniversario, l’album “(What’s the Story) Morning Glory?” è sia al terzo posto nella classifica che al centro delle attenzioni, pronto a rivivere con la sua Deluxe 30th Anniversary Edition in uscita il 3 ottobre, con nuove versioni unplugged delle tracce classiche.