Da oggi in digitale “I VIP SO CHIC”, il nuovo brano di VANESSA GREY

Da oggi, venerdì 20 giugno, è disponibile in digitale il nuovo brano della poliedrica speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey, intitolato “I VIP SO CHIC”. Questo brano si presenta come una brillante parodia della vita da copertina, una rappresentazione ironica e accattivante che trasporta gli ascoltatori in un mondo di lusso e glamour. Con un sound fresco e avvolgente, Grey riesce a catturare l’essenza di una Milano da bere, tra cocktail scenografici, abiti glitterati e ville lussuose.

Il testo, scritto in collaborazione con Karin Amadori, Valerio Carboni e Sabatino Salvati, è un inno alla frivolezza della moda e dell’apparenza, ma contiene anche una riflessione più profonda sul valore personale. «Questo brano giocoso nasconde una riflessione sull’apparenza e il valore personale – racconta Vanessa Grey – Spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, di quanto siamo “vip”. In fondo ognuno di noi lo è, a modo suo, perché ciascuno ha il proprio valore».

L’uscita del singolo è accompagnata da un video ufficiale, disponibile online, che è stato creato interamente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il video offre un’esperienza visiva che rispecchia perfettamente lo spirito ironico e provocatorio della canzone, immergendo lo spettatore in un viaggio tra lusso sfrenato e provocazione.

Vanessa Grey non è nuova al mondo dello spettacolo; fin da piccola si avvicina alla musica, studiando canto e pianoforte. La sua carriera radiofonica è costellata di collaborazioni con alcune delle più importanti emittenti radiofoniche italiane, come Radio Zeta e RTL 102.5, dove attualmente conduce i programmi “I Nottambuli” e “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla”. Inoltre, Vanessa è ideatrice di diversi podcast dedicati a storie d’impresa ed è attivamente coinvolta nel supporto e nella guida di giovani artisti attraverso il ramo Academy di Up Music.

Durante la sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio eccellenza donna Fidapa Bpw Italy, sezione Monza e Brianza, 2023” e l’Award al Merito per la Comunicazione a Palazzo Marino.