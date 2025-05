Da sabato 10 maggio è disponibile “RICAMI”, il nuovo album di CHRISTIAN MASCETTA

Christian Mascetta, chitarrista e compositore di talento, sta per fare il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album intitolato “Ricami”, disponibile da sabato 10 maggio. Questo progetto, prodotto da Gegè Telesforo e distribuito da Believe Music, è un esempio mirabile di fusione musicale che spazia dal jazz al funk, includendo influenze etniche e world music.

«Ho inciso un disco di brevi canzoni da poter tirar fuori dalle tasche quando se ne ha voglia, canzoni che possono portare in un ricordo lontano o in un posto in cui non si è mai stati», racconta Christian Mascetta, sottolineando il carattere intimista e onirico delle sue nuove composizioni.

“Ricami” vanta la partecipazione di artisti prestigiosi come Stefano Bollani, Gegè Telesforo, Tosca, Paolo Fresu, e molti altri. «Ringrazio Stefano Bollani, Tosca, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Giovanna Famulari, Matteo Mancuso, Israel Varela, Daniela Spalletta, Michele Santoleri, Faki e Daniele Mammarella per aver contribuito a rendere speciale ogni singola nota», aggiunge Christian con gratitudine.

L’album sarà presentato dal vivo in un evento imperdibile il 10 maggio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per l’occasione, Mascetta si esibirà in quartetto con Giulio Gentile, Pietro Pancella e Michele Santoleri, attingendo a tutte le sue produzioni e offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica.

Gegè Telesforo, produttore dell’album, ricorda il primo incontro con Mascetta: «Ho incontrato e ascoltato Christian per la prima volta poco meno di dieci anni fa, in occasione del Premio Marco Tamburini. Da allora, abbiamo fatto centinaia di concerti e performance, trascorrendo giornate interminabili in studi di registrazione. Christian Mascetta è un Artista vero, un chitarrista formidabile, tecnicamente indiscutibile, con una cultura musicale estesa e una sensibilità rara».