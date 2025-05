Dal 30 maggio disponibile “DESERTI ABITATI”, il nuovo singolo di CHARLOTTE CARDINALE

Il 30 maggio segna il debutto in radio e sulle piattaforme digitali di “Deserti Abitati”, il nuovo singolo dell’eclettica cantautrice siciliana Charlotte Cardinale. “Deserti Abitati” (Nicotina Dischi / Ada Music) racconta un momento di disagio interiore, in cui chi ha perso fiducia nel futuro cerca sollievo in distrazioni effimere. La canzone esplora i temi della speranza smarrita e della fragilità esposta, ma anche della forza silenziosa e del desiderio di connessione. “Anche nel caos, sopravvive la voglia di restare vicini e presenti. In questo viaggio, la fragilità non è una sconfitta, ma una soglia che, pur causando dolore, apre lo sguardo a nuove opportunità,” spiega Charlotte.

Il brano è il risultato di un’accurata produzione da parte di Mattia Cominotto, un produttore con una carriera ben consolidata che ha collaborato con artisti di fama come Tre Allegri Ragazzi Morti e Meganoidi. Insieme, hanno dato vita a una canzone che riflette profondamente il percorso artistico e personale della cantautrice. “Deserti Abitati è il mio nuovo singolo, una ballata intensa e intima che ho scritto esattamente un anno fa,” racconta Charlotte. “Come ogni dono prezioso, ha avuto bisogno di tempo, dedizione e cura. L’ho nutrito con pazienza, modellato con sensibilità, e arricchito grazie all’esperienza di chi ha saputo accompagnarmi nel renderlo vivo.”

Charlotte Cardinale, originaria della Sicilia ma attualmente residente a Malta, è un’artista dinamica e sperimentatrice. Il suo viaggio musicale inizia da giovanissima, con studi al conservatorio di Palermo e un trasferimento a Roma all’età di 19 anni, spingendola sempre più verso la scoperta di nuove sonorità e tecniche espressive. Ha avuto l’opportunità di esibirsi in luoghi prestigiosi come il Teatro di Taormina e l’Auditorium Parco della Musica, oltre a partecipare a festival importanti, qualificandosi come finalista per il concorso Music for Change 2024. Il suo primo EP, “Intenzioni Migliori”, pubblicato a maggio 2024, ha segnato un passo significativo nella sua carriera.

Charlotte condivide inoltre il suo viaggio artistico e personale sui social media, con una presenza attiva su Instagram, TikTok e YouTube, dove i fan possono seguire più da vicino la sua evoluzione musicale e creativa.

Nel suo nuovo singolo, la cantautrice invita gli ascoltatori a scoprire la bellezza nascosta nella vulnerabilità e a trovare la propria forza e speranza anche nei momenti di incertezza. Come lei stessa afferma: “Questa canzone nasce da un luogo profondo, autentico, e oggi si apre a chi l’ascolta con la delicatezza di qualcosa di vero, lasciandosi sorprendere dal suo stesso impatto.”