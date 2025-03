DAMIANO DAVID: “FUNNY little FEARS” è il suo primo album da solista, in uscita il 16 maggio

Il 16 maggio segnerà l’uscita tanto attesa del primo album solista di Damiano David, intitolato “Funny little FEARS”. L’artista, noto per il suo talento e carisma come frontman dei Maneskin, racconta la sua storia attraverso 14 brani che variano da “Voices” a “Solitude (No One Understands Me)”. L’album è disponibile in pre-order, offrendo ai fan l’opportunità di assaporare l’ecletticità e la profondità della sua musica in anticipo.

Inoltre, Damiano David non si ferma qui. Si prepara per il World Tour 2025, con oltre 30 date in vari continenti come Europa, Australia, Nord e Sud America, e Asia. Con tappe imperdibili come il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, i fan avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica insieme all’artista.

Per coloro che desiderano partecipare ai festival estivi, Damiano David si esibirà in vari eventi come MEO Kalorama a Lisbona il 21 giugno e Rock Werchter in Belgio il 5 luglio. Inoltre, il tour europeo includerà tappe sold out in città come Varsavia, Parigi, e Londra, rendendo evidente il fervore dei fan per la musica travolgente e autentica di Damiano David.

Non solo uno straordinario musicista, ma anche una presenza magnetica sui social media, Damiano David condivide la sua arte e la sua vita con i suoi follower. Con un seguito sempre crescente, l’artista continua a ispirare e intrattenere attraverso le sue piattaforme online.

Questa la tracklist di FUNNY little FEARS: