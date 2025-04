Delta V: il Ritorno con “Nazisti dell’Illinois” e un tour per i 30 anni di carriera

Delta V, il gruppo che ha lasciato un segno indelebile nella scena elettronica italiana con il suo stile unico e inconfondibile, torna a far parlare di sé con il lancio del nuovo video musicale per il brano “Nazisti dell’Illinois”. Disponibile da oggi online, il video segna una nuova fase per il gruppo mentre si prepara a salire sul palco per un tour celebrativo che segnerà i 30 anni di carriera.

Il video di “Nazisti dell’Illinois”, diretto da Lorenzo D’Orazio e prodotto da Ripley Group, si distingue per la sua estetica onirica e psichedelica. Attraverso l’uso di tecniche di duplicazione e specchiatura, D’Orazio trasforma un contesto urbano notturno in un’illusione caleidoscopica, invitando gli spettatori a una riflessione interiore.

Nel brano, i Delta V offrono un ritratto ironico ma profondamente lucido di una società in crisi, dove la leggerezza cult dei Blues Brothers diviene un’ombra inquietante e la musica diventa una critica potente contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi. Come dichiarano i membri del gruppo, “Ci piacerebbe tanto poter riconoscere i Nazisti dell’Illinois solo guardando su uno schermo i Blues Brothers, ma il film di Landis ci ricorda che dietro a quella messinscena tra farsa e grottesco, in realtà dei legittimi eredi siano già in circolazione. E non sono da sottovalutare”.

In concomitanza con l’uscita del nuovo video, Delta V si prepara a partire con il tour “Nazisti dell’Illinois”, che inizierà a maggio e coprirà dieci date in diversi club italiani. Questo tour non solo celebra tre decadi di musica ma rappresenta anche una dichiarazione d’intenti verso la capacità della musica di affrontare il quotidiano con passione e determinazione, in netto contrasto con la superficialità del moderno panorama culturale.

I concerti vedranno la partecipazione di Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino), Simone Filippi (batteria) e Vladimir Jagodic (sound engineer). Le date confermate includono tappe a Genova, Bergamo, Milano, Vicenza e molte altre.

Delta V si è formato negli anni ’80 quando Carlo Bertotti e Flavio Ferri si conobbero al liceo. Il gruppo ha ufficialmente preso vita con il primo contratto discografico nel 1995 e ha esordito nel 1998 con l’album “Spazio”, vincendo il Premio Ciampi per il miglior debutto discografico. Tra i loro successi più noti si annoverano brani come “Se telefonando”, “Un’estate fa” e l’album “Monaco 74”.

Dopo una pausa nella metà del 2000, i Delta V sono tornati nel 2019 con l’acclamato album “Heimat”. Ora, con una formazione rinnovata e una ritrovata urgenza artistica, tornano a infiammare la scena musicale italiana. I biglietti per il tour sono già disponibili presso i punti di prevendita abituali.