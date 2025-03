DIAMANTI: il nuovo film di Ferzan Ozpetek in prima TV su Sky Cinema

Il regista turco Ferzan Ozpetek torna sul grande schermo con il suo ultimo lavoro cinematografico, “DIAMANTI”, che sarà trasmesso in prima TV su Sky Cinema il prossimo 20 aprile. Il film vanta un cast stellare composto da talentuose attrici e attori italiani, tra cui Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak, e molti altri.

DIAMANTI è stato descritto come il film italiano più visto al cinema nel 2024, un ritorno trionfante per Ferzan Ozpetek. L’intreccio narrativo ruota attorno a una sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella Canova, interpretate rispettivamente da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne.

Il film esplora la complessità delle relazioni umane, tra solitudini, passioni, ansie, e legami indissolubili, trasportando gli spettatori in un mondo dove la realtà e la finzione si confondono. Un racconto intimo ed emozionante che mette in luce il talento e la maestria del regista Ozpetek nel creare atmosfere coinvolgenti e personaggi indimenticabili.

DIAMANTI ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in sala grazie alla sua narrazione avvincente e al suo cast eccezionale. Lavorando a stretto contatto con le sue attrici-muse, Ozpetek ha realizzato un capolavoro che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico.