Disaster Report 4: Summer Memories in arrivo su PC e Console ad Aprile

NIS America é felice di annunciare che Disaster Report 4: Summer Memories sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e PC il 7 aprile in Nord America, Europa e Oceania! Nell’ombra di un enorme terremoto, il mondo che conosci non sarà più come prima. Dovrai sfidare una città a pezzi in cui le tue scelte determineranno la sopravvivenza dei cittadini.

A proposito del gioco:

Una calmo giorno d’estate si trasforma in una catastrofe quando un violento terremoto colpisce la tua città, gettando nel caos edifici e persone. Per sopravvivere, dovrai navigare in luoghi familiari in circostanze non familiari. I sopravvissuti che incontrerai e le decisioni cruciali che prenderai influenzeranno il corso della tua esperienza e alla fine determineranno come finirà il tuo viaggio.

Caratteristiche chiave:

Fermati! Pensa! Agisci! – Valuta ogni situazione pericolosa e prendi decisioni che influiranno sulla tua sicurezza e su quella degli altri.

Intenza azione – Interagisci con scenari realistici all’interno di una città giapponese devastata da un terremoto, compresi scenari progettati in collaborazione con il Kobe City Fire Bureau.

Il pericolo è dietro ogni angolo – Immergiti in una moltitudine di crisi, dagli edifici in rovina fino ai diversi incendi, in una città piena di rischi e pericoli.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0