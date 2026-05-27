Dreame rivoluziona la casa smart: nuovi robot, elettrodomestici e soluzioni pet

Dreame Technology amplia la sua visione della casa intelligente lanciando una gamma innovativa di prodotti, spaziando dalla pulizia automatica agli elettrodomestici smart, fino alla cura degli animali domestici. L'annuncio avviene nel corso di un evento globale in Francia, segnando una delle rivoluzioni più complete del marchio negli ultimi anni.

Al centro della nuova proposta troviamo la serie X60 Pro di robot aspirapolvere, composta da modelli che integrano tecnologie all'avanguardia: spazzole laterali e panni estendibili per una pulizia profonda, riconoscimento avanzato degli ostacoli grazie all'intelligenza artificiale, e funzioni di cambio automatico dei panni in base agli ambienti. La versione Master aggiunge riempimento e svuotamento automatico, mentre la Ultra Matrix Vision porta anche un design trasparente e illuminazione dedicata.

Grande attesa anche per Cyber X, primo robot saliscale bionico al mondo a quattro cingoli. Capace di salire scale di ogni tipo, mappandole in 3D e superando ostacoli e pendenze fino a 42 gradi, Cyber X completa la pulizia automatica delle abitazioni su più livelli. Il dispositivo coopera attivamente con la gamma X60 Pro per un ciclo di pulizia continuo senza interventi manuali.

La gamma T Series ridefinisce la pulizia dei pavimenti con lavapavimenti ultrasottili e performanti, come il T16 Pro Heat che sfrutta acqua calda a 90 gradi e un braccio robotico WhaleSweep dotato di intelligenza artificiale per raggiungere ogni bordo. La serie comprende anche modelli dedicati alla pulizia a vapore, alla sterilizzazione e al rilevamento adattivo dello sporco, offrendo soluzioni per ogni esigenza domestica.

Debutta inoltre il frigorifero FizzFresh, autentico centro di freschezza intelligente con erogatore integrato di acqua frizzante personalizzabile, doppio sistema per il ghiaccio, raffreddamento flessibile e sistemi avanzati per la conservazione di alimenti e la purificazione dell'aria interna. Tutto è studiato per garantire praticità, design e massima igiene nella gestione degli alimenti.

Con Aqua Air, Dreame presenta anche uno degli aspirapolvere cordless più leggeri del mercato, facile da maneggiare anche con una sola mano, dotato di un potente motore interno, sistema anti-groviglio per i capelli e funzionalità di pulizia sia a secco che a umido con autopulizia a 70 gradi.

La pulizia delle superfici verticali viene rivoluzionata dal lavavetri robotizzato Pano 10 Station, che implementa bracci flessibili e riscaldamento costante per eliminare le macchie più ostinate da finestre e superfici vetrate, accompagnato da una stazione multifunzione che si occupa di lavaggio, asciugatura e manutenzione quotidiana.

L'ecosistema Dreame si espande inoltre nella cura degli animali domestici con una linea smart di prodotti che va dalla lettiera automatica per gatti al lettino climatizzato, dal trasportino evoluto con ventilazione attiva ai dispenser intelligenti di cibo e acqua, tutti progettati per offrire comfort, igiene e controllo da remoto.

La disponibilità dei prodotti partirà tra maggio e agosto 2026 in tutta Europa, con prezzi a partire da 159 euro per i dispositivi della linea pet care, fino ai 1.799 euro del frigorifero smart. Il robot X60 Pro Ultra Complete sarà disponibile dal 5 giugno a 1.499 euro, con speciali promozioni di lancio e la possibilità di vincere un Cyber X.

L'offerta testimonia la volontà di Dreame di proporre tecnologie sempre più integrate, performanti e attente alle esigenze della vita moderna, orientando l'intero ecosistema domestico verso una gestione intelligente, personalizzata e connessa.