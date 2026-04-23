Dyson rivoluziona la pulizia domestica con il nuovo robot Spot+Scrub Ai

La vera sfida della pulizia domestica oggi è la fiducia nel risultato: molti italiani continuano a controllare e ripassare manualmente le superfici anche dopo il passaggio di un robot aspirapolvere. Secondo una ricerca qualitativa recente, l'efficacia è valutata principalmente tramite risultati visibili come la totale assenza di macchie e di zone trascurate.



Per risolvere questi problemi Dyson introduce il nuovo Spot+Scrub Ai, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di intelligenza artificiale avanzata e luce verde simile a un laser capace di individuare anche lo sporco meno evidente. Il dispositivo effettua passaggi ripetuti automatici sulle stesse aree finché non viene raggiunta una pulizia completa.



"Essere certi che 'pulito' significhi davvero pulito, senza dover controllare o intervenire manualmente": questa esigenza reale degli utenti viene soddisfatta da una tecnologia che osserva, reagisce e ripete la pulizia dove serve, rassicurando attraverso azioni concrete. A fine sessione, una dettagliata mappa nell'app MyDyson mostra le zone trattate e oggetti rilevati, rafforzando la fiducia nei risultati.



Il lavaggio dei pavimenti emerge come aspetto cruciale: gli utenti italiani mostrano particolare attenzione alle superfici delicate, accettando l'uso dell'acqua solo quando percepito come delicato e controllato. Spot+Scrub Ai risponde includendo un rullo lavapavimenti in microfibra autopulente con sistema di idratazione a 12 punti che garantisce acqua sempre pulita e dosata, evitando ristagni e assicurando delicatezza su superfici pregiate. Il rullo raggiunge fino a 40 mm per pulire bordi e battiscopa, spesso trascurati.



L'autonomia reale è un altro punto di forza: Spot+Scrub Ai si occupa in modo automatico dello svuotamento dei detriti secchi grazie a una base ciclonica senza sacchetto che utilizza dieci potenti cicloni Dyson Root. La stazione integra serbatoi per acqua pulita e sporca e un vano per il detergente apposito, come Dyson 02 Probiotic, una formula delicata e sicura anche per bambini e animali domestici. Il rullo viene lavato con acqua a 60°C e asciugato con aria calda a 45°C per prevenire muffe e cattivi odori, riducendo così la necessità di interventi manuali.



Il nuovo robot Dyson riconosce ed evita quasi 200 oggetti comuni durante la pulizia, adattandosi all'ambiente reale senza interrompere le prestazioni. Offre mappatura intelligente basata su LiDAR e AI, con etichettatura delle stanze personalizzabile tramite app, e può funzionare fino a 100 giorni senza dover svuotare il dock.



Dyson Spot+Scrub Ai è disponibile in Italia al prezzo di 1199 euro, confermando un salto di qualità dove la tecnologia si mette davvero al servizio dell'uomo garantendo risultati tangibili e tranquillità nella gestione quotidiana della casa.