Dyson lancia i robot aspirapolvere R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry per una pulizia intelligente

Dyson annuncia l'arrivo sul mercato italiano dei nuovi robot aspirapolvere R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry, dispositivi innovativi progettati per garantire una pulizia domestica potente, efficiente e precisa su ogni tipo di superficie. La versione R1 Nurovi Dry si distingue per l'aspirazione potente unita a tecnologie di rilevamento intelligenti mentre il modello R2 Nurovi Wash+Dry integra anche il lavaggio dei pavimenti, grazie a speciali panni a triangolo di Reuleaux studiati per raggiungere efficacemente angoli e bordi difficili.



I nuovi robot Dyson si avvalgono di sensori avanzati e software intelligente che, insieme alle tecnologie di pulizia più evolute del brand, consentono ai dispositivi di adattarsi in tempo reale all'ambiente domestico. Un sistema Twin-capture raccoglie i detriti in due fasi: una spazzola meccanica trasporta i residui più grandi direttamente all'interno della macchina, mentre il potente motore aspira la polvere fine e le particelle più piccole.



Per chi cerca una pulizia impeccabile fino agli angoli, il modello R2 Nurovi Wash+Dry introduce i panni a triangolo di Reuleaux. Questa geometria garantisce una larghezza costante, muovendosi fluentemente come un cerchio ma estendendo le estremità verso gli angoli, coprendo così i punti solitamente trascurati dai panni circolari tradizionali. La spazzola laterale estensibile con design anti-groviglio permette inoltre di raggiungere bordi e zone difficili, riducendo la formazione di nodi da capelli o peli di animali.



Tra le innovazioni più decisive spicca la presenza di sensori piezoelettrici e tecnologie di rilevamento delle superfici, capaci di identificare in tempo reale i livelli di polvere e le tipologie di pavimento. Il robot regola così automaticamente la potenza di aspirazione per ottenere i migliori risultati su differenti superfici, ottimizzando efficienza e risparmio energetico.



La stazione di ricarica senza sacco, dotata di otto cicloni Dyson, consente uno svuotamento igienico e automatico dei detriti dopo ogni pulizia, mantenendo la potenza di aspirazione costante fino a 90 giorni. Nel caso del R2 Nurovi Wash+Dry, la stazione lava gli innovativi panni con acqua calda a 75 °C e li asciuga a 45 °C per evitare muffe e cattivi odori.



Il controllo e la personalizzazione dell'esperienza di pulizia sono garantiti dall'app MyDyson, che permette all'utente di impostare programmi personalizzati, definire zone specifiche di intervento e monitorare lo stato e le prestazioni del robot in tempo reale. L'app offre anche report dettagliati delle sessioni di pulizia e consente di accedere a dati e approfondimenti sulle attività svolte dal dispositivo.



Per chi desidera un'installazione senza pensieri, è disponibile su appuntamento il servizio Dyson Concierge, attivabile dal sito ufficiale. I nuovi Dyson R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry saranno in vendita presso i Dyson Demo Store e su Dyson.it da ottobre 2026, al prezzo di 549 euro e 849 euro.



La pulizia robotizzata non riguarda solo la potenza di aspirazione, ma il modo in cui l'intero sistema lavora in sinergia per offrire prestazioni reali nell'ambiente domestico. Con i robot Dyson Nurovi abbiamo ripensato ogni aspetto dalla A alla Z: dalla modalità di raccolta dei detriti alla pulizia di bordi e angoli, fino al modo in cui la macchina rileva l'ambiente e si adatta a esso. Il risultato è una gamma di robot che pulisce in modo intelligente, preciso ed efficace su qualsiasi superficie, ha spiegato Jake Dyson, Chief Engineer.



I nuovi robot Dyson rappresentano un passo avanti nella cura della casa, coniugando prestazioni elevate, tecnologie proprietarie e una gestione totalmente automatizzata e personalizzabile.