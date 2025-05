È disponibile in radio e in digitale “BIANCA-PRADA”: il nuovo singolo di LUK3

LUK3, noto per il suo successo ad Amici 24, ha lanciato il suo nuovo brano intitolato “BIANCA-PRADA”. Disponibile sia in rotazione radiofonica che in formato digitale, il singolo è distribuito da ADA/WARNER e prodotto da DMB/TRIGGGER.

Scritto insieme a Roberto Tornabene e composto da un team di talento tra cui Massimo Barberis, Luca Indino e lo stesso LUK3, “BIANCA-PRADA” si distingue per il suo racconto sincero e istintivo della vita a 18 anni. Con il suo sound fresco e coinvolgente, il brano ha già riscosso un grande successo su TikTok, generando oltre 7.600 contenuti creati dagli utenti, e si preannuncia come la colonna sonora dell’estate.

LUK3, nome d’arte di Luca Pasquariello, ha dichiarato: «”BIANCA-PRADA” è un pezzo che è nato subito dopo la mia uscita da “Amici”. Avevo il bisogno di raccontare tante cose e, prima di tutto, volevo scrivere qualcosa di spensierato. Questo pezzo racconta a pieno i miei 18 anni, dal punto di vista più bello e caotico legato a quest’età. Nonostante la spensieratezza per me la frase più importante è sicuramente “Solo se hai voglia tu”. Frase che consolida il desiderio ma anche il rispetto che si deve avere sempre nei confronti del partner».

Nato a Marcianise, in provincia di Caserta, LUK3 ha iniziato a suonare la chitarra da bambino, supportato dalla sua famiglia. A soli 13 anni ha scritto la sua prima canzone, e prima di partecipare ad Amici 24, aveva già costruito una solida fanbase sulle piattaforme social. Con numeri impressionanti come 590k follower su TikTok e 262k su Instagram, alcuni dei suoi brani sono diventati virali, tra cui collaborazioni con artisti come Ascanio e Vyperr e pezzi di successo come “Tutta Rosa”, “Alice”, “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo”.

Durante il suo percorso ad Amici, LUK3 ha presentato inediti che hanno conquistato il pubblico come “PARIGI IN MOTORINO”, “VALENTINE”, “PIANGI” e “ROMA LO SA”, superando i 13 milioni di stream su Spotify. Al termine della sua esperienza televisiva, LUK3 ha espresso con entusiasmo il suo impegno per il futuro: «Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce – è tutto quello che voglio».

Con “BIANCA-PRADA”, LUK3 dimostra una volta di più la sua capacità di riflettere attraverso la musica l’energia travolgente della giovinezza, unendo spensieratezza e consapevolezza in un mix irresistibile che promette di emozionare e coinvolgere ascoltatori di tutte le età.